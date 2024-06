2:2! ASK St. Valentin gibt frühe 2:0-Führung aus der Hand

Details Freitag, 31. Mai 2024 21:14

Der ASK St. Valentin und die SPG Friedburg/Pöndorf trennten sich am vorletzten Spieltag der OÖ-Liga in einem überaus interessanten Match mit einem 2:2-Unentschieden. Die Niederösterreicher verzeichneten am Freitagabend einen Blitzstart, konnten eine 2:0-Führung aber nicht ins Ziel bringen, verpassten den zweiten Rückrundensieg und müssen weiterhin auf einen möglichen Relegationsplatz bzw. den Klassenerhalt hoffen.

Hausherren mit Blitzstart

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der ersten Minute ging der ASK durch Julian Riedl in Führung, nachdem Daniel Guselbauer einen präzisen Lochpass spielte, den Riedl souverän verwandelte. Nach diesem Treffer dominierten die Niederösterreicher die Anfangsphase. Nur sieben Minuten später erhöhte Guselbauer mit einem kuriosen Tor auf 2:0: Sein Schuss prallte von Riedls Rücken ab und landete im Friedburger Gehäuse.

Nach dem dominanten Start ließ die Intensität der St. Valentiner etwas nach. In der 16. Minute zeigte Riedl jedoch erneut seine Klasse, als er eine gute Flanke schlug, die jedoch von Gästegoalie Sascha Sigl abgefangen wurde. Die Innviertler fanden zusehends besser ins Spiel und verzeichneten in der 21. Minute ihre ersten nennenswerten Abschluss durch Markus Wallner, der jedoch am gut aufgelegten ASK-Schlussmann Elias Bogenreiter scheiterte.

In der 38. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Jonas Reitter nutzte einen starken Pass und lief alleine auf Torhüter Bogenreiter zu. Im Eins-gegen-Eins behielt Reitter die Nerven und verkürzte auf 2:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Friedl gleicht aus

Die zweite Halbzeit begann verhalten, ohne klare Torchancen auf beiden Seiten. In der 56. Minute wechselten die Hausherren Jovica Sormaz aus und brachten Christian Laskaj in die Partie. Dies schien das Spiel der St. Valentiner etwas zu beleben. In der 62. Minute kombinierte sich die Mannschaft gut durch, doch Riedls Abschluss wurde im letzten Moment geblockt.

In der 63. Minute kam bei den Gästen Andreas Friedl für Leonard Jigalov ins Spiel und setzte nur wenige Minuten später ein wichtiges Zeichen. In der 72. Minute erzielte Friedl nach einem präzisen Stanglpass den Ausgleich zum 2:2. Der ASK St. Valentin reagierte mit mehreren Wechseln und brachte unter anderem Marcel Pointner und Marko Batinic auf das Feld.

Die Schlussphase war von Spannung geprägt. In der 75. Minute hätte beinahe ein Eigentor von Michael Guselbauer das Spiel zugunsten der SPG entschieden, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Marcel Pointner verzeichnete in der 90. Minute die letzte große Chance für den ASK, doch sein Schuss ging knapp neben das Tor.

In der sechsminütigen Nachspielzeit versuchten beide Teams noch einmal alles, um den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch letztlich blieb es beim 2:2 Unentschieden. Der ASK St. Valentin war zu Beginn klar überlegen, doch im weiteren Verlauf des Spiels fanden die Friedburger besser hinein und gestalteten das Match ausgeglichen. Die Punkteteilung geht somit in Ordnung und spiegelt den Verlauf eines intensiven und spannenden Fußballabends wider.

LT1 OÖ-Liga: St. Valentin : SPG Friedburg/P. - 2:2 (2:1)

72 Andreas Friedl 2:2

38 Jonas Reitter 2:1

8 Daniel Guselbauer 2:0

1 Julian Riedl 1:0

