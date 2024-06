Klarer Heimsieg gegen Bad Leonfelden! Union Mondsee festigt Platz im Spitzenfeld der Tabelle

Details Freitag, 31. Mai 2024 22:02

In einer Begegnungl der vorletzten Runde der LT1 OÖ Liga setzte sich die Union Raiffeisen Mondsee am Ende souverän mit 2:0 gegen die SU Vortuna Bad Leonfelden durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte die Plasser-Elf im zweiten Durchgang auf und sicherte sich den verdienten Sieg. Herausragende Akteure waren dabei Tobias Freinberger und Simon Nussbaumer, die für die entscheidenden Treffer sorgten.

Starke Mondseer, aber torloser erster Durchgang

In einer intensiven Anfangsphase schenkten sich die Teams nichts. Nach einer halben Stunde zeigten die Mondseer ihre Offensivestärke. Die Heimischen waren in dieser Phase am Drücker, Jonas Broser und Simon Nußbaumer, konnten zwei Top-Chancen aber nicht nutzen.

In der 38. Minute demonstrierte Tobias Karrer sein technisches Können, als er zwei Verteidiger sehenswert austanzte. Diese Aktionen spiegelten die Dominanz der Mondseer wider, die jedoch zur Pause ohne Torerfolg blieben.

Freinberger bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Die zweite Halbzeit begann mit mehreren Wechseln bei beiden Mannschaften. Bei Union Mondsee kam Maximilian Pössl für Oliver Holzinger ins Spiel, während Bad Leonfelden gleich dreimal wechselte. Diese frischen Kräfte sollten das Spiel beleben.

In der 62. Minute folgten weitere Wechsel bei den Heimischen, als Noel und Lukas Huber für Broser und Daniel Bares ins Spiel kamen. Eine Minute später reagierte auch Bad Leonfelden mit einem weiteren Wechsel. Kurz danach brandete in der Mondseeland Arena Jubel auf: Ein Freistoß von Kevin Brandstätter landete bei Lukas Huber, der den Ball weiterleitete zu Tobias Freinberger. Dieser war mit einem sehenswerten Abschluss ins linke Eck erfolgreich und brachte die Mondseer in Führung.

Die Mondseer blieben am Drücker und setzten ihre Angriffe fort. In der 73. Minute wurde Maximilian Grössinger durch Maximilian Stürzer ersetzt, um die Offensive weiter zu beleben. Doch es war eine Einzelaktion von Nußbaumer, die das Spiel endgültig entschied. In der 80. Minute schnappte sich der Angreifer den Ball, startete ein Solo, legte die Kugel an Keeper Jonas Oberaigner vorber und schob das Leder ein. Ein unglaubliches Solo, das die Zuschauer begeisterte und den Stand auf 2:0 erhöhte.

In den letzten Minuten des Spiels drängte die Union Mondsee auf das nächste Tor. In der 85. Minute war es erneut Nußbaumer, der beinahe den dritten Treffer erzielte, doch sein Schuss wurde in letzter Sekunde geblockt. Kurz vor Schluss versuchte Nußbaumer erneut sein Glück, doch diesmal konnte Goalie Oberaigner zur Ecke klären.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für die Union Mondsee. Die Heimelf zeigte eine beeindruckende Leistung und belohnte sich mit drei Punkten. Bad Leonfelden konnte dem Druck der Hausherren nicht standhalten und musste ohne Punkte die Heimreise antreten.

