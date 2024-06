Späte Punkteteilung in Perg

In einer intensiven Partie am vorletzten Spieltag der LT1 OÖ Liga trennten sich die DSG Union Perg und der SV sedda Bad Schallerbach mit einem 1:1-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten späte Tore von Alexander Fröschl und Daniel Steinbauer für ein packendes Finish. Trotz schwieriger Wetterbedingungen zeigten beide Mannschaften großen Einsatz und lieferten sich ein spannendes Duell bis zur letzten Minute.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Bereits vor dem Anpfiff war klar, dass das Wetter eine entscheidende Rolle spielen würde. Bei gefühlten 10 Grad und leichtem Nieselregen gingen beide Mannschaften ins Spiel. Die Mühlviertler begannen frisch und munter, wie schon in der zweiten Minute deutlich wurde. Die ersten Chancen ließen nicht lange auf sich warten. Bereits in der sechsten Minute hatten die Gäste eine Riesenchance, die jedoch von Benedikt Hofer vor der Linie geklärt wurde. Die Perger fanden allmählich besser ins Spiel, aber es fehlte an Präzision im Abschluss.

In der 11. Minute versuchte Mario Ebenhofer sein Glück mit einem Freistoß aus knapp 30 Metern, der Ball ging jedoch klar über das Gehäuse. Die Partie blieb weiterhin ausgeglichen, mit intensiven Zweikämpfen und hohem Tempo auf beiden Seiten. Einigen Chancen der Perger standen gefährliche Freistoßversuche der Gäste gegenüber, die jedoch nichts Zählbares einbrachten. Trotz der Bemühungen beider Teams ging es torlos in die Halbzeitpause.

Spannende Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ebenso spannend wie die erste. Ein frühzeitiger Wechsel bei den Heimischen brachte David Furchtlehner ins Spiel. Die Perger erhöhten den Druck, während der Regen stärker wurde, was die Spielbedingungen weiter erschwerte. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch das erste Tor fiel erst in der 84. Minute. Alexander Fröschl brachte Bad Schallerbach durch einen verwandelten Elfmeter in Führung. Die Entscheidung von Schiedsrichter Kettlgruber, den Strafstoß zu geben, wurde heftig diskutiert, sorgte aber für einen erneuten Spannungsschub in der Schlussphase.

Nur eine Minute später gelang der Union der Ausgleich. Nach einem Freistoß von Ebenhofer von der linken Seite köpfte Daniel Steinbauer den Ball ins Netz. In den letzten Minuten versuchten beide Teams noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb beim Unentschieden. Ein letzter Wechsel bei Perg in der 90. Minute brachte Sebastian-Nicolae Stan für Timo Freistätter ins Spiel, aber auch dieser zeigte keine Wirkung.

Am Ende konnten beide Mannschaften mit dem Punkt zufrieden sein. Die DSG Union Perg sicherte sich einen verdienten Punkt, während Bad Schallerbach in einer Partie, die von intensiven Zweikämpfen und schwierigen Wetterbedingungen geprägt war, zwei Punkte liegenließ.

LT1 OÖ-Liga: DSG Union Perg : B Schallerbach - 1:1 (0:0)

85 Daniel Steinbauer 1:1

84 Alexander Fröschl 0:1

