„Es ist ein total gerechtes Remis!“ – Friedburg-Trainer Ernst Öbster nach 2:2 gegen ASK St. Valentin im Interview

Nach dem beeindruckenden 2:0-Sieg der Vorwoche gegen die so formstarke Union Mondsee musste die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf in der LT1 OÖ-Liga gestern die Reise zum ASK Case IH Steyr St. Valentin antreten. In Niederösterreich blieb man in Hälfte eins vieles schuldig, ehe man nach Wiederanpfiff doch noch aufdrehte und einen Punkt fixierte. Der ASK schielt indes mit einem Auge auf die Regionalliga: Dortige Entwicklungen sprechen aktuell dafür, dass man doch noch in die Relegation darf. Ligaportal.at sprach nach dem 2:2 mit Friedburgs Trainer Ernst Öbster und bat St. Valentins Coach Gerald Engleder um ein Statement.

Ligaportal: Wie ordnen Sie das Unentschieden ein?

Öbster: „Es ist ein total gerechtes Remis. St. Valentin war in der ersten Hälfte besser, wir in der zweiten. Jeder hat sich den Punkt verdient.“

Ligaportal: Kommende Woche geht es in der letzten Runde zuhause gegen die DSG Union Perg. Was braucht es da, um voll zu punkten?

Öbster: „Wir müssen von Anfang an die Tugenden zeigen, wie wir das gestern erst in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Wenn wir das nicht machen, bekommen wir Probleme. So war es gestern und so wird es generell sein.“

Ligaportal: Wie weit ist die Personalplanung für die kommende Saison schon fortgeschritten?

Öbster: „Es steht ein gewisser Umbruch an. Manuel Klausner, Mario Leitner, Andreas Friedl und Stefan Huber verlassen uns. Sie haben einfach zu wenig Spielzeit. Das ist legitim. Mattia Olivotto und Thomas Fenninger beenden ihre Karriere. Wir wollen die Mannschaft weiterhin verjüngen. Fixe Zugänge kann ich aber noch nicht sagen. Das wird in den nächsten Tagen spruchreif.“

Ligaportal: Auch Sie werden kommende Saison fix auf der Trainerbank sitzen?

Öbster: „Ja, ich bin sehr zufrieden, wie ich hier arbeiten darf. Ich bin nach wie vor ein junger Trainer. Ich spüre das Vertrauen und den Rückhalt der Vereinsführung. Das ist das Wichtigste.“

Statement von St. Valentins Trainer Gerald Engleder zum 2:2-Remis:

„Wir hatten einen sehr guten Start. Wir schauen etwas auf eine mögliche Relegation, die es für uns vielleicht gibt. Dementsprechend spielen wir auch. In den ersten 30 Minuten waren wir klar die bessere Mannschaft. Friedburg wurde dann immer stärker. Man sah deren Offensivqualitäten. Nach dem Seitenwechsel waren sie klar besser. Es ist ein gerechtes Remis. In der Regionalliga sind gewisse Tendenzen ersichtlich. Wir hoffen.“

ASK St. Valentin – SPG Friedburg/Pöndorf: 2:2

Der Beste: Daniel Guselbauer (ZOMF, ASK St. Valentin)

