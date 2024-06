„Es war ein verdienter Sieg!“ – Mondsees sportlicher Leiter Johann Loibichler nach 2:0-Erfolg gegen SU Bad Leonfelden im Interview

Details Samstag, 01. Juni 2024 11:01

Der Plan war eindeutig: Die SU Vortuna Bad Leonfelden wollte gestern im Kampf um den Klassenerhalt in der LT1 OÖ-Liga für klare Verhältnisse sorgen. Gegen die Union Raiffeisen Mondsee verlor man schlussendlich aber mit 0:2, was bedingt, dass man weiter zittern muss. Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit Mondsees sportlichem Leiter Johann Loibichler und bat Bad Leonfeldens Trainer Hubert Zauner um ein Statement.

Ligaportal: Wie ordnen Sie das 2:0 ein?

Loibichler: „Wir hatten einen guten Start und verzeichneten gleich sehr gute Chancen. Bad Leonfelden war spielerisch auf Augenhöhe, aber nicht zwingend genug. Am Beginn der zweiten Hälfte waren sie dann zwingender und hatten mehr Spielkontrolle. Wir haben aber das 1:0 gemacht, wodurch sich das Blatte wendete. Das 2:0 war dann die Entscheidung. In Summe war es ein verdienter Sieg. Bad Leonfelden war tapfer, aber nicht konsequent genug.“

Ligaportal: Der Vizemeistertitel berechtigt zur Teilnahme am ÖFB-Cup. Wie reizvoll ist das für euch?

Loibichler: „Es wäre sehr reizvoll gewesen. Für Mondsee wäre es eine Premiere. Nachdem wir aber vor dem Sieg gegen Bad Leonfelden nur einen Punkt aus zwei Spielen geholt haben, ist das in sehr weite Ferne gerückt. Rechnerisch ist es noch möglich. Realistisch ist es aber eher nicht. Trotzdem war es eine tolle Saison – speziell in der Rückrunde.“

Ligaportal: Stürmer Simon Nußbaumer hat gestern wieder getroffen. Wie groß sind die Begehrlichkeiten mittlerweile?

Loibichler: „Die SV Ried ist sehr interessiert. Dort hatte er im Winter schon ein Probetraining. Simon hat aber klar betont, dass er zunächst bei uns bleiben wird. Er hat im Winter einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Er legt den Fokus auf seine Ausbildung, die er im kommenden April abschließt. Er hat jetzt eine Saison in der OÖ-Liga gespielt und will das in der kommenden Saison bestätigen. Wenn er so weitermacht, ergibt sich sein Weg automatisch. Er wird fix in der kommenden Spielzeit bei uns sein.“

Ligaportal: In der letzten Runde müsst ihr kommende Woche in St. Martin/M. ran. Was braucht es da?

Loibichler: „Jeder weiß, dass St. Martin immer ein heißes Pflaster ist. Sie haben viele Fans und eine gute Stimmung. Das ist eine Top-Mannschaft. Wenn wir etwas mitnehmen wollen, muss alles zusammenpassen. Wir sind aber im Frühjahr top unterwegs. Wir werden alles daran setzen, dass wir etwas Zählbares aus St. Martin mitnehmen.“

Statement von Bad Leonfeldens Coach Hubert Zauner zur 0:2-Niederlage:

„Die Leistung war wie in den letzten Wochen ganz in Ordnung. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Durch einen Freistoß bekommst du das 0:1 und das 0:2 schießt du dir selber. Das ist in unserer Situation nicht erfreulich. Die Stimmung in der Mannschaft ist in Anbetracht der Umstände in Ordnung. Wir sind ja in den Spielen meistens gut dabei. Es geht um Kleinigkeiten. Wir werden das angehen und ich bin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“

Union Mondsee – SU Bad Leonfelden: 2:0

Die Besten: Tobias Reischl (ZMF, Union Mondsee), Tobias Freinberger (LV, Union Mondsee)

