„Die Saison war nicht zufriedenstellend!“ – Micheldorf-Trainer Falko Feichtl nach 6:0-Erfolg gegen SPG HOGO Wels 2 im Interview

Seit Wochen kann die bereits fix abgestiegene SPG HOGO Wels 2 für die Landesliga planen. Im letzten Heimmatch in der LT1 OÖ-Liga ging es heute gegen den SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf. Gegen den Ligadino setzte es schlussendlich die nächste Pleite – und es war eine durchaus heftige. Nachdem man zur Pause nur mit 0:1 in Rückstand gelegen war, fing man sich in Hälfte zwei noch fünf Gegentreffer. Nach drei empfindlichen Niederlagen am Stück meldeten sich die Micheldorfer indes mit jenem 6:0-Kantersieg eindrucksvoll zurück. Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit Trainer Falko Feichtl.

Ligaportal: Wie lautete heute das Erfolgsrezept? Was machte die Mannschaft besonders gut?

Feichtl: „Wir haben natürlich geschaut, dass wir defensiv wieder kompakter sind. Darauf lag der Fokus. In der zweiten Hälfte kam dann zum Tragen, dass wir spielerisch doch eine Klasse besser als der Gegner waren. In der zweiten Halbzeit haben wir die nötigen Tore gemacht. Wir waren dann viel genauer und konsequenter.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz ist heuer noch das Ziel?

Feichtl: „Der Verein hat das Ziel Klassenerhalt ausgegeben. Das ist schon erledigt. Mein Ziel waren die Top-6. Das haben wir nicht erreicht. Es wäre viel mehr möglich gewesen. Daher ist die Saison nicht zufriedenstellend.“

Ligaportal: Werden Sie auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank sitzen?

Feichtl: „Ja. Das Umfeld hier passt zu 100%. Die Vereinsführung ist gut aufgestellt. Im Trainerteam arbeiten wir hervorragend zusammen. Ich arbeite gerne mit dieser jungen Mannschaft, in der auch ein paar Routiniers sind. Es ist sehr viel möglich mit der Truppe. Ich fühle mich hier rundum wohl.“

Ligaportal: Wie weit ist die Personalplanung für die kommende Saison schon fortgeschritten?

Feichtl: „Wir werden versuchen, junge, talentierte Spieler aus der Region zu holen. Wir schauen uns bei den umliegenden Vereinen um. Wir wollen regional bleiben. Zudem wollen wir die spielerische Entwicklung fortsetzen. Es ist noch etwas zu tun.“

SPG HOGO Wels 2 – SV Grün-Weiß Micheldorf: 0:6

Die Besten: Ricardo Gavric (ZMF, SV Grün-Weiß Micheldorf), Fabian Riegler (ST, SV Grün-Weiß Micheldorf)

