SPG Pregarten muss weiter zittern: Auswärts-Pleite gegen Vizemeister-Kandidat Union Dietach

Details Sonntag, 02. Juni 2024 01:09

Dank einer zurzeit absolut starken Verfassung hat die Union PROCON Dietach noch berechtigte Hoffnungen auf den Vizemeistertitel in der LT1 OÖ-Liga. Am vergangenen Wochenende rang man gar die ASKÖ Oedt nieder. Nun empfing man zuhause die SPG Algenmax Pregarten, die nach wie vor erbittert um den Klassenerhalt kämpft. Aufgrund der gestrigen Niederlage des direkten Konkurrenten aus Bad Leonfelden hatte man nun die Chance, mit einem vollen Erfolg zum direkten Konkurrenten aufzuschließen und die Spannung für den letzten Spieltag ans Maximum zu schrauben. Dies gelang letztlich allerdings nicht: Die Nimmervoll-Elf zog mit 1:2 knapp den Kürzeren und muss dementsprechend weiter gehörig zittern.

Pregarten geht mit Pausenpfiff in Führung

Der erste Durchgang ist mehr oder weniger schnell erzählt: Beide Mannschaften lieferten vor rund 250 Zuschauern eine absolut ansprechende Leistung ab, fanden umgehend in diese Begegnung und duellierten sich in weiterer Folge über weite Strecken auf Augenhöhe. Die Heimischen, die nach wie vor auf den zweiten Rang im Endklassement und den damit gleichbedeutenden ÖFB-Cup-Startplatz schielten, taten sich in Halbzeit eins durchwegs schwer, die zuletzt so formstarke Offensive gegen robuste Mühlviertler in Szene zu setzen. Letztere erteilten schließlich den Hausherren Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff eine Art Lektion in Sachen Effizienz und gingen zum psychologisch idealen Zeitpunkt in Führung: Tobias Pelligrini traf in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs abgebrüht zur Führung.

Heimischen drehen Partie

Dementsprechend erzürnt kamen die Gastgeber nach dem doch ärgerlichen Gegentreffer aus den Kabinen und traten umgehend den Beweis an, dass man schlicht und ergreifend über das Potential verfügt, das Momentum wieder auf die eigene Seite zu ziehen. So geschehen in Minute 52: Yusuf Efendioglu behielt vor dem gegnerischen Gehäuse die Nerven und netzte per technisch versiertem Lupfer zum Ausgleich ein. In weiterer Folge erarbeiteten sich die Hausherren ein spielerisches Übergewicht, kamen öfter in die gefährliche Zone und näherten sich folgerichtig einem weiteren Treffer kontinuierlich an. Doch auch die Gäste aus Pregarten stellten eine immer lauernde Gefahr dar und sorgten punktuell für gehöriges Schwitzen im Lager der Union Dietach. In einer packenden Schlussphase verbuchte schlussendlich die Heim-Elf das bessere Ende für sich und erzielte durch einen sehr auffälligen Denis Berisha den Lucky-Punch (84.). Der Offensiv-Akteur war zuvor bereits nach einem Freistoß hauchzart am Torerfolg vorbeigeschrammt – das runde Leder klatschte an die Latte. Somit fuhr die Union Dietach einen absolut essentiellen „Dreier“ im Kampf um den Vizemeister ein und verdüsterte gleichsam die Situation bei den weiter abstiegs- bzw. relegationsbedrohten Pregartnern.

Stimme zum Spiel

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Es war ein Match, in dem es für beide Mannschaften um sehr viel ging. Das hat man auch gemerkt. Pregarten war ein extrem schwerer Gegner, die haben sehr gut dagegengehalten. Über das gesamte Spiel gesehen haben wir verdient gewonnen. Die drei Punkte helfen uns sehr im Kampf um den Vizemeister. Ob es sich ausgeht, werden wir nächste Woche sehen.“

Die Besten: Thomas Genshofer (TW, Union Dietach), Denis Berisha (ZOM, Union Dietach)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.