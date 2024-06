SPG Weißkirchen biegt Double-Sieger ASKÖ Oedt und hat beste Karten um den Vizemeistertitel!

Details Sonntag, 02. Juni 2024 14:40

Für den absolut noch möglichen Vizemeistertitel galt es für die SPG Weißkirchen/Allhaming am heutigen Sonntag die wohl schwerste Hürde der LT1 OÖ-Liga zu nehmen: die ASKÖ Oedt. Die Russ-Truppe fixierte am Donnerstag den Double-Gewinn und setzte sich souverän im Finale des Landescups mit 3:0 gegen Ostermiething durch. In der Liga zog der Meister zuletzt gegen die Union Dietach allerdings überraschend den Kürzeren. Auch in der Vormittags-Matinee gegen die Zebras gab es für den Regionalliga-Aufsteiger heute schlussendlich nichts zu holen – 3:2 der Endstand.

Oedt trotz klaren Vorteilen ohne Pausenführung

Dabei starteten die Gäste aus Oedt, sichtlich vollbepackt mit Selbstvertrauen, furios in diese Begegnung, legten umgehend ein brutales Tempo an den Tag und fegten auf diese Weise einem zunächst noch überforderten Konkurrenten um die Ohren. Folgerichtig brachte Nenad Vidackovic seine Truppe in Minute 17 in Führung. Es war ein Treffer, der die Heimischen schlagartig wachzurütteln schien, folgte doch nur wenige Augenblicke später mehr oder minder aus dem Nichts die prompte Antwort: Florian Templ war per Kopf nach einer Schreiner-Flanke erfolgreich. Doch auch danach änderte sich die Spielcharakteristik so gut wie gar nicht: Die Russ-Elf blieb die klar tonangebende Mannschaft, ließ das runde Leder enorm geschickt sowie mit der nötigen Präzision in den eigenen Reihen zirkulieren und hielt dadurch den meist nur nachlaufenden Gegner stets auf Trapp. Für ein weiteres Tor reichte es vor der Halbzeit allerdings nicht mehr.

Elfmeter-Double sichert Olzinger-Elf wichtigen Dreier

Nach dem Seitenwechsel fanden dann die Zebras prompt mehr Zugriff auf die Partie und präsentierten sich insbesondere im Spiel gegen den Ball nochmals entscheidend kompakter und geschlossener. Zudem traute man sich auch im letzten Drittel deutlich mehr zu. Nachdem Florian Templ unglücklich am Aluminium gescheitert war, sorgte Emanuel Schreiner nach gut siebzig Minuten dafür, dass die Hausherren das Spiel zu ihren Gunsten drehten: Der Mittelfeld-Akteur blieb nach einem Foulspiel im Sechzehner und dem darauffolgenden Elfmeter eiskalt und schob zum 2:1 ein. Nur kurz darauf bekamen die Gastgeber einen weiteren Penalty zugeschrieben – dieses Mal war es Florian Templ, der die Verantwortung übernahm und zum 3:1 einnetzte. Die ASKÖ Oedt warf im Anschluss Mann und Maus nach vorne, erhöhte in einer packenden Schlussphase nochmals kontinuierlich die Schlagzahl und verkürzte in Minute 83 durch Jovan Petrovic auf 2:3 – die Spannung umgehend wiederhergestellt. Für das endgültige Comeback des frischen Double-Siegers reichte es letztlich aber nicht mehr – die Zebras schaukelten die knappe Führung über die Zeit und haben damit beste Chancen, am kommenden Wochenende den Vizemeistertitel unter Dach und Fach zu bringen.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Für uns war es in der ersten Halbzeit sehr wichtig, dass wir mit einem Unentschieden in die Pause gegangen sind. Da hat Oedt schon sehr stark gespielt. Letztlich ist der Sieg aufgrund des zweiten Durchgangs nicht unverdient. Damit haben wir den zweiten Platz nun in der eigenen Hand. Mit Pregarten wartet dafür aber noch eine sehr schwere Aufgabe.“

Der Beste: Florian Templ (ST, SPG Weißkirchen)

