Union Ostermiething verabschiedet sich dank Omerovic-Dreierpack mit achtem Heimsieg in die Sommerpause

Zum Ausklang der LT1 OÖ Liga-Saison konnte die Union Ostermiething einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen die Union Edelweiß Linz feiern. Schon in der ersten Halbzeit hatten die Hausherren die Weichen auch Sieg gestellt, ließen nach der Pause nichts anbrenenn und fuhren am Ende den achten Heimsieg ein. Wesentlichen Anteil am erfolgreichen Saisonausklang des Cup-Finalisten hatte Resul Omerovic, der am Freitagabend einen Dreierpack schnürte.

Hausherren mit komfortabler 3:0-Führung

Nach dem Anpfiff legten die Ostermiethinger sofort los und setzten die Gäste unter Druck. Die erste ernsthafte Torchance hatte Marco Ovesny in der 7. Minute, als er im Linzer Strafraum auftauchte, jedoch nicht erfolgreich abschließen konnte. Die erste Duftmarke der Gäste folgte in der 9. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern, der allerdings deutlich am Tor vorbeiging.

In der 16. Minute fiel das erste Tor des Spiels durch Resul Omerovic, der nach einem herrlichen Alleingang den Ball im Netz versenkte. Die Heimischen blieben am Drücker und in der 36. Minute erhöhte Alexander Burgstaller auf 2:0, nachdem er nach schöner Vorarbeit in die linke untere Ecke traf. Kurz vor der Halbzeit, war es erneut Omerovic, der nach einem beeindruckenden Solo den Ball eiskalt zum 3:0 im Kasten unterbrachte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause.

Omerovic macht Sack zu

In der zweiten Halbzeit kam Edelweiss motiviert aus der Kabine und hatte in der 54. Minute die erste gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Trotz einer engagierten Leistung der Gäste blieb Ostermiething gefährlich. In der 65. Minute war es abermals Omerovic, der den Ball zum 4:0 versenkte, einen Dreierpack schnürte und zum "Man of the Match" avancierrte.

Die Linzer gaben jedoch nicht auf und kämpften weiter. In der 71. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als Kenan Ramic den Ehrentreffer zum 4:1 erzielte. Die Gäste hatten in den folgenden Minuten weitere Chancen, unter anderem traf Philipp Ablinger in der 77. Minute die Latte. Dennoch konnte die Kuranda-Elf das Ergebnis nicht weiter verkürzen. Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem verdienten 4:1-Sieg der Union Ostermiething, die über die gesamte Spieldauer hinweg eine starke Leistung ablieferte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Dominik Auer (610 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Dominik Auer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.