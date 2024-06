Bad Leonfelden feiert versöhnlichen Saisonabschluss dank Heimsieg gegen St. Valentin

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:50

Am heutigen Freitagabend begegneten sich die SU Vortuna Bad Leonfelden und der ASK Case IH St. Valentin im Rahmen der 30. Runde der LT1 OÖ-Liga vor einem Publikum von rund 500 Zuseher:innen in der Bad Leonfeldner Vortuna Arena. Im Match der letzten Chancen ging es insbesondere für die Hausherren aus Bad Leonfelden um die vorzeitige Sicherung des Klassenerhalts. Dieser wäre bereits mit einem Unentschieden gegen die Gäste aus St. Valentin gesichert gewesen, die gleichzeitig auf Schützenhilfe aus der Regionalliga hoffen mussten, um die Chance auf den Klassenerhalt über die Relegation zu wahren.

St. Valentin fordert die Hausherren

Nachdem die Gäste aus St. Valentin den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand hatten, konnten sie ohne Druck in Bad Leonfelden aufspielen. Diese Unbeschwertheit zeigte sich auch auf dem Spielfeld gegen Gastgeber, die in der ersten Hälfte sehr zögerlich agierten. In der ersten halben Stunde gab es nur wenige Chancen auf beiden Seiten, doch dies sollte sich gegen Ende der ersten Hälfte nochmals ändern. Zu jenem Zeitpunkt hatten die Niederösterreicher eine Riesenchance, als Marcel Pointner im 1 gegen 1 am Bad Leonfeldner Keeper Jonas Oberaigner scheiterte. Somit blieb es bei einem torlosem Remis zur Halbzeitpause einer sehr angespannten Partie.

Joker Ratzenböck macht den Unterschied

Nach der enttäuschenden ersten Hälfte nahm Hubert Zauner auf Seiten der Hausherren dann zwei Wechsel zur Halbzeitpause vor, die sich bezahlt machen sollten. Die Gastgeber kamen mit frischem Wind aus der Halbzeitpause und man zeigte eine Reaktion auf die bescheidene erste Hälfte. In der 56. Minute klingelte es dann im Kasten der Gäste, nachdem der Bad Leonfeldner Joker Felix Ratzenböck den Ball ins kurze Eck zur ersehnten Führung für die Hausherren einschob. Danach behielten die Bad Leonfeldner das Spiel zwar einigermaßen im Griff, Chancen gab es jedoch nur wenige auf beiden Seiten, womit die Partie relativ unspektakulär zu Ende ging. Somit konnten die Bad Leonfeldner nach einer enttäuschenden Saison einen halbwegs versöhnlichen Abschluss feiern. Für die Gäste aus St. Valentin gab es nach Abfpiff ebenso gute Nachrichten: Dank der Schützenhilfe aus der Regionalliga werden die Niederösterreicher demnächst in der Relegation gegen Donau Linz antreten.

Hubert Zauner, Trainer Bad Leonfelden:

"Das Spiel war heute kein Highlight von uns und wir haben noch viel Luft nach oben. Dennoch sind wir froh, dass wir dann doch gewonnen haben und den Klassenerhalt sichern konnten."

