Pregarten überrascht mit klarem Heimsieg gegen Weißkirchen und feiert direkten Klassenerhalt

Details Freitag, 07. Juni 2024 23:11

Am heutigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Alpenmax Pregarten und der SPG Weißkirchen/Allhamming im Rahmen der 30. Runde der LT1 OÖ-Liga vor 350 Zuseher:innen in der Pregartner Kornspitz Arena. Die Gäste aus Weißkirchen hatten im Vorfeld des letzten Spieltags die Chance auf den Vizemeistertitel, den man mit einem Sieg gegen die abstiegsgefährdeten Gastgeber aus Pregarten fixieren hätte können. Diese hätten mit Schützenhilfe und einem Sieg theoretisch noch an der Konkurrenz aus Bad Leonfelden vorbeiziehen können, was den Klassenerhalt endgültig fixiert hätte.

Turbulente erste Halbzeit

Allerdings musste man zuerst selber seine Aufgaben erledigen und das Spitzenteam aus Weißkirchen bezwingen. Dies gelang in der Anfangsphase sehr gut, da die Gastgeber zu Beginn sehr aktiv waren und konnten mit der ersten Großchance direkt den ersten Treffer erzielen. Tobias Pellegrini ließ in der 5. Minute zunächst zwei Gegenspieler aussteigen und erzielte daraufhin den Treffer zur frühen Führung für die Gastgeber. Mit der Führung im Rücken waren die Pregartner schnell optimistisch gestimmt, allerdings hatten die Gäste auch noch ein Wörtchen mitzureden. Jonas Peterwagner egalisierte die Führung der Pregartner in der 14. Minute, nachdem er einen Freistoß in die Maschen zum 1:1 Ausgleich versenkte. Nach dem Ausgleich gestaltete sich das Spiel ausgeglichener mit Chancen auf beiden Seiten. Der dritte Treffer fiel jedoch erneut auf der Gästeseite, nachdem Stefan Spielbichler einen Fernschuss in die Maschen der Pregartner zimmerte. Doch damit nicht genug. Pellegrini nahm sich in der letzten Minute der ersten Hälfte nochmals ein Herz und erzielte den plötzlichen Ausgleich für die Hausherren zum 2:2 Halbzeitstand.

Pregarten mit klarer Leistungssteigerung

Nach dem Last-Minute-Ausgleich in der ersten Hälfte nahmen die Hausherren aus Pregarten den Schwung des Treffers mit in die zweite Hälfte, in der man sehr zu überzeugen wusste. Julian Rechberger zeigte in der 51. Minute sein Können, nachdem er das runde Leder aus gut 18 Metern in die gegnerischen Maschen zur 3:2 Führung für Pregarten bugsierte. Auch danach blieben die Hausherren am Drücker und man konnte auch noch nachlegen. Manuel Ramskogler und Tobias Killinger erzielten in der 75. und in der 84. Minute zwei weitere Treffer, die den 5:2 Heimsieg gegen Weißkirchen perfekt machten. Diese verspielten somit die Vizemeisterschaft und werden aufgrund des Klassenerhalts der Jungen Wikinger in der Regionalliga auch nächstes Jahr gegen Pregarten in der OÖ-Liga antreten, die den direkten Klassenerhalt feiern konnten.

Dominik Nimmervoll, Trainer Pregarten:

"Die Konstellation des gesamten Spieltags war heute sehr schwer greifbar für uns. Dennoch haben wir uns auf uns konzentriert und eine starke Leistung gezeigt und freuen uns sehr, dass wir auch nächstes Jahr in der OÖ-Liga auflaufen werden."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.