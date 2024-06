Union St. Martin/M. fährt zum Saisonabschluss 5:1-Kantersieg gegen Union Mondsee ein

Details Samstag, 08. Juni 2024 10:55

In der letzten, 30. Runde, der diesjährigen Saison in der LT1 OÖ Liga setzte sich die Union St. Martin/M. mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen die Union Mondsee durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen der Gäste aus Mondsee entwickelte sich das Spiel in der zweiten Hälfte zu einem Torfestival, bei dem die Gastgeber aus St. Martin trotz Unterzahl fünf Treffer erzielten und damit zum Saisonausklang einen souveränen Sieg einfahren.

Mondsee in torloser ersten Halbzeit spielbestimmend

Rund 450 Besucher verfolgten dieses letzte Saisonspiel im Aubachstadion der Union St. Martin im Mühlkreis. Von Beginn an versuchten beide Mannschaften, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Bereits in der 14. Minute bot sich schließlich die erste große Chance für die Union Mondsee, als Grössinger im Fünfer frei zum Kopfball kam, den Ball jedoch nicht auf das Tor brachte. Im direkten Gegenzug scheiterte Hemmelmayr im Eins-gegen-Eins an Mondsee-Keeper Jörgner. Die Gäste kamen in der 24. Minute erneut gefährlich vor das Tor der St. Martiner, als Reischl im Strafraum eine gute Schussposition hatte, aber von mehreren Verteidigern der Gastgeber am Abschluss gehindert wurde. In der 29. Minute verpasste Nußbaumer eine weitere Gelegenheit zur Führung, als er im Laufduell gegen Kovacevic die Oberhand behielt, jedoch an Torhüter Neumüller scheiterte. Mondsee war damit im ersten Durchgang spielbestimmend, hatte einige gute Aktionen, konnte diese aber nicht zur Führung ummünzen. Mit einem 0:0 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Trotz Unterzahl: St. Martin mit Tore wie am Fließband

Die zweite Halbzeit begann gleich mit einem Knalleffekt: In der 50. Minute brachte Manuel Pichler die Union St. Martin/M. durch ein Elfmetertor mit 1:0 in Führung. Pichler traf erneut in der 56. Minute, als er eine Flanke direkt übernahm und unhaltbar verwandelte, womit er die Führung der St. Martiner auf 2:0 ausbaute. Die Union Mondsee blieb trotz des Rückstands gefährlich. In der 65. Minute traf ein abgefälschter Schuss von Huber die Latte. Kurz darauf musste die Heimmannschaft jedoch einen Rückschlag verkraften, als Marco Magauer in der 64. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Kurz darauf konnte Michael Wild nach einem Zuspiel von Pichler die Führung der Union St. Martin/M. auf 3:0 erhöhen. Trotz der nunmehrigen Unterzahl setzten die Hausherren aus dem Mühlviertel ihre offensive Spielweise fort. Dennoch kam es in der 82. Minute schließlich zum Ehrentreffer für die Mondseeer durch Simon Nußbaumer, der nach einer Ecke zum 3:1 einschoss. Nur drei Minuten später stellte Michael Wild den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her, als er nach einem Zuspiel von Berger unbedrängt zum 4:1 traf.

Kur vor Schluss wurde David Berger nach einem Foul an Ersoy im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst sicher zum 5:1-Endstand. Berger, der in der nächsten Saison in der ADMIRAL 2. Liga bei der SV Ried auflaufen wird, kann sich damit mit einem Tor verabschieden. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren Sieg für die Union St. Martin/M., die damit einen gelungenen Saisonabschluss feierten.

Stimme zum Spiel:

DI Michael Pammer, Obmann Union St. Martin/M.:

"Die erste Halbzeit war sehr überschaubar, mit vielen Vorteilen und zwei, drei gefährlichen Chancen der Mondseer. Im zweiten Durchgang waren wir sehr giftig, waren durch die Gelb-Rote Karte dann allerdings in Unterzahl. Für kurze Zeit hätte man gedacht, dass Mondsee nochmals rankommen wird, doch wir haben ihre Fehler super ausgekontert und so ist es schließlich Schlag auf Schlag gekommen. Mondsee hat zwar nicht schlecht gespielt, wir haben aber super Konter gefahren."

