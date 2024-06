„Wir haben auf Umschaltmomente gelauert!“ – die Stimmen zum Heimsieg des UFC Ostermiething gegen die Union Edelweiss

Details Samstag, 08. Juni 2024 10:07

Nach der Niederlage im Landescup-Finale gegen die ASKÖ Oedt hatte der UFC Stampfl-Bau Ostermiething am vergangenen Wochenende eine heftige 0:6-Abreibung in Bad Ischl kassiert. Gestern empfing man in der letzten Runde der LT1 OÖ-Liga die Union Edelweiss auf eigener Anlage. Dabei gab man schlussendlich die perfekte Antwort auf genannte Pleiten, indem man die besser klassierten Linzer mit 4:1 schlug. Während die Mühllechner-Truppe also einen versöhnlichen Saisonabschluss schaffte, knallte die Union Edelweiss nach dem so mitreißenden 5:1-Erfolg der Vorwoche gegen die SU St. Martin/M. zum Ausklang wieder auf den Boden der Tatsachen. Ligaportal.at bat nach dem gestrigen 4:1 die Trainer beider Teams um ein Statement.

Christoph Mühllechner (UFC Ostermiething):

„Wir waren defensiv solide und haben auf Umschaltmomente gelauert. Somit sind wir zu vielen Chancen gekommen. Edelweiss hatte in Hälfte eins auch ein paar. Der Gegner hatte mehr Ballbesitz, wurde aber nicht so wirklich zwingend. Die ersten beiden Tore von Resul Omerovic und Alexander Burgstaller bereitete Benjamin Taferner vor. Das 3:0 machte Omerovic nach Vorlage von Burgstaller. In den ersten Minuten des zweiten Durchgangs ist wenig passiert. Dann hatte Edelweiss zwei gute Chancen. In dieser Phase konnten wir aber das 4:0 machen. Aus einem Gestocher gelang dem Gegner das 4:1. Edelweiss scheiterte dann noch an der Querlatte. Wir hatten aber durch Julian Datz auch noch eine sehr gute Chance. In der zweiten Hälfte hatten wir weniger Entlastung als im ersten Durchgang. Wir haben das dann aber doch relativ souverän heruntergespielt.“

Stefan Kuranda (Union Edelweiss):

„Es war ein komisches Spiel. Wir haben es nicht schlecht gemacht, der Gegner war aber sehr effektiv. Ostermiething hat rein auf Konter gespielt. Wir hatten viel Ballbesitz und sind dann oft zu hoch gestanden. Dadurch hatte der Gegner Umschaltmomente. In der ersten Hälfte hatten wir zwei sehr gute Chancen von Kenan Ramic und eine Gelegenheit von Philipp Ablinger. Auch nach dem Seitenwechsel hatten diese beiden Spieler aussichtsreiche Chancen. Tobias Hahn hat dann noch die Latte getroffen. Am Ende hat sich Ostermiething diesen Sieg verdient.“

Die Besten:

Resul Omerovic (ST, UFC Ostermiething), Janos Soos (ZMF, UFC Ostermiething)

