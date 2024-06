2:1-Heimsieg gegen DSG Union Perg – SPG Friedburg/Pöndorf bringt Rang neun ins Ziel

Details Samstag, 08. Juni 2024 10:29

Das Spiel zwischen der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf und der DSG Union HABAU Perg ist ein Duell zweier Mannschaften, die lange erbittert gegen den Abstieg aus der LT1 OÖ-Liga gekämpft hatten und den Klassenerhalt schlussendlich vorzeitig und auf souveräne Art und Weise realisieren konnten. Gestern setzte sich schlussendlich der Favorit aus Braunau mit 2:1 durch und holte somit ganz starke sieben Zähler aus den letzten drei Meisterschaftsrunden.

Komfortable Pausenführung für den Favoriten

Was sich vor rund 230 Zuschauern früh abzeichnete: Die Heimischen waren das klar bessere Team in Hälfte eins. Man zeigte technisch starken Fußball und hatte immer wieder das richtige Timing für Tempoverschärfungen im vordersten Drittel, um den Defensivverbund des Kontrahenten so richtig zu fordern. Nachdem Halid Hasanovic eine erste gute Freistoßchance vorgefunden hatte, stellten die Friedburger in Minute 15 durch Leonard Jigalov aus einem Standard auf 1:0. Es war eine Eckballvariante, mit welcher man den Gegner in gewisser Art und Weise überrumpelte. Besonders bitter: Im Lager der Perger hatte man Kenntnis von jener Variante, konnte sie gestern aber trotzdem nicht verteidigen. 10 Minuten später führte Mattia Olivotto mit dem 2:0 eine kleine Vorentscheidung herbei. Nach Assist von Leonard Jigalov profitierte Friedburgs Stürmer bei seinem Treffer zweifelsohne von einem individuellen Fehler, unterlaufen in Pergs Defensivverbund.

Gästen gelingt nur noch Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel schaffte es die DSG Union Perg endlich, eine Leistungssteigerung zu erzielen und dem in Durchgang eins so stark performenden Kontrahenten auf Augenhöhe zu begegnen. Man agierte griffiger in den Zweikämpfen und aktiver nach Eroberung des Spielgeräts. In der 53. Minute belohnte man sich hierfür mit dem Anschlusstreffer. Angreifer Cem Aygün war nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle. Im Laufe der zweiten Hälfte wechselte Friedburgs Trainer Ernst Öbster munter durch, um Spielern, die den Verein im Sommer verlassen, noch einmal die Möglichkeit eines individuellen Abschieds zu geben. Das sorgte dafür, dass der Rhythmus des Matches etwas gebrochen wurde. Am Ende blieb es bei einem knappen, aber verdienten Heimsieg der Braunauer.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„In der ersten Halbzeit war Friedburg klar überlegen. Sie hatten ein Chancenplus und waren sehr aktiv. Nach dem Seitenwechsel kamen wir besser rein. Am Ende war es ein verdienter Sieg von Friedburg. Für uns war nicht mehr möglich.“

Der Beste: Mattia Olivotto (ST, SPG Friedburg/Pöndorf)

