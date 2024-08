Union Dietach eliminiert Regionalligisten SK Vorwärts Steyr und steht in Cup-Runde 3

Details Mittwoch, 31. Juli 2024 11:02

Zu einem prestigeträchtigen Derby kam es gestern in der 3. Runde des ADMIRAL OÖ Landescups, als die Union PROCON Dietach, amtierender Vizemeister der LT1 OÖ-Liga, den Regionalligisten SK Vorwärts Steyr empfing. Schlussendlich konnte der Gast seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden und verlor gegen beherzt aufspielende Dietacher mit 2:4. Der OÖ-Ligist steht damit in der 3. Cup-Runde und kann gleichsam mit mächtig Selbstvertrauen in den Meisterschaftsauftakt gehen, der am kommenden Freitag am Programm steht.

Berisha schlägt in Hälfte eins zwei Mal zu

Vor einer tollen Kulisse, rund 800 Zuschauer mitumfassend, ging die Union Dietach mit dem nötigen Mut gegen den höherklassierten Konkurrenten in die Partie. Man rief in Durchgang eins eine richtig gute Leistung ab und belohnte sich dafür in einem insgesamt temporeichen Match mit vielen Offensivaktionen gleich zwei Mal. In der 15. Minute stellte der gestern ganz stark aufgelegte Angreifer Denis Berisha nach einem Gestocher aus kurzer Distanz auf 1:0. 27 Minuten später erhöhte er auf 2:0, wobei er das nötige Glück hatte, als bei seinem Schuss der Ball via Innenstange den Weg ins Tor fand. Bitter aus Sicht des Regionalligisten: Dieser hatte nur Augenblicke davor ebenfalls Aluminium getroffen. Das Spielgerät nahm dabei aber nicht die gewünschte Flugbahn an, sodass es zu einem Treffer reichen hätte können.

Zwei Tore in der Nachspielzeit

Einen perfekten Start in Hälfte zwei erwischte der Gastgeber, der durch Angreifer Imran Sadriu, im Sommertransferfenster von der SPG Pregarten nach Dietach zurückgekehrt, auf 3:0 stellte (46.). Nach Vorlage von Offensivkollege Berisha war Sadriu mit einem gefühlvollen Heber erfolgreich. In einer nun spektakulären Partie schlug der SK Vorwärts Steyr aber nur drei Minuten später zurück. Alexander Weinstabl war alleine vor Dietachs Keeper Thomas Genshofer aufgetaucht und schoss trocken ein. Der Regionalligist war nun das aktivere, spielbestimmende Team. Man erzeugte über weite Strecken einen gewissen Druck, scheiterte aber immer wieder an einer kompakt und couragiert verteidigenden Defensive der Dietacher – angeführt von Genshofer, der mit tollen Paraden den grundsätzlich komfortablen Vorsprung der Heimischen bewahrte. Erst in der 4. Minute der Nachspielzeit gelang dem SK Vorwärts Steyr der Anschlusstreffer durch Oliver Filip. Darauf hatte aber der OÖ-Ligist die perfekte Antwort parat: Joker Simon Heiml, der nach einer Stunde in die Partie gekommen war, besorgte per Abstauber den 4:2-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Es war ein verdienter Sieg, weil wir an dem Tag die bessere Mannschaft waren. Dieser Derbysieg vor 800 Leuten gibt uns ein unglaublich gutes Gefühl. Es war ein Prestigeduell. So sind wir guter Dinge für die Meisterschaft. Ein Pauschallob an die Mannschaft!“

Die Besten: Denis Berisha (ZOMF, Union Dietach), Thomas Genshofer (TW, Union Dietach), Elvir Hasic (LV, Union Dietach)

