SPG Friedburg/Pöndorf siegt nach starker zweiter Halbzeit gegen Aufsteiger

Zum Saisonauftakt der LT1 OÖ Liga besiegte die SPG Friedburg/Pöndorf Aufsteiger SV Gmundner Milch mit 4:1. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit und einem Rückstand zur Pause, drehten die Friedburger im zweiten Durchgang mächtig auf und sicherten sich einen verdienten Sieg. Friedburgs Neuerwerbung Haris Harba konnte im ersten Meisterschaftsspiel besonders gefallen - der 36-jährige Bosnier schnürte einen Dreierpack und trug maßgeblich zum Erfolg der SPG bei.

Neuerwerbung bringt Aufsteiger in Front

Das Spiel begann mit einem abtastenden Verhalten beider Teams. Die ersten 15 Minuten waren geprägt von einem ausgeglichenen Spielverlauf, in dem der Aufsteiger aus Gmunden gut mithielt. Die Gäste hatten in der 30. Minute die erste große Chance des Spiels, als Friedburg-Keeper Filip Dramac einen Schuss von Amar Hodzic parierte. Das Spiel nahm ab diesem Zeitpunkt Fahrt auf.

In der 42. Minute führte ein verunglückter Abschlag der Heimischen zu einem Gegentor. Patrick Plojer nahm dieses Geschenk dankend an, die Neuerwebung von Regionalligist Hertha Wels stellte auf 0:1. Trotz einiger guter Chancen für die SPG, insbesondere durch Leonard Jigalov, blieb es bei diesem Spielstand bis zur Halbzeitpause. Die Heimelf hatte Schwierigkeiten, ihr Spiel auf dem glitschigen Rasen zu entfalten.

Friedburger Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte sich die SPG Friedburg/Pöndorf deutlich stärker und setzte die Gäste unter Druck. In der 55. Minute erzielte Haris Harba den Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur acht Minuten später brachte Halid Hasanovic die Friedburger durch einen verwandelten Elfmeter - nach einem Foul an Jigalov - mit 2:1 in Führung.

Der Aufsteiger konnte das aggressive Spiel der ersten Hälfte nicht mehr durchziehen und geriet zunehmend unter Druck. In der 69. Minute hatten die Gmundner durch Milos Dzinic noch eine große Chance, doch sein Schuss ging knapp übers Lattenkreuz. Zwei Minuten später waren die Gäste nur noch zu zehnt, als Erol Zümrüt, der im Sommer von Hertha Wels an den Traunsee gewechselt war, wegen Kritik die Ampelkarte sah und den Platz frühzeitig verlassen musste.

In der 75. Minute erhöhte die SPG auf 3:1. Erneut war es Harba, der sich in die Torschützenliste eintrug und somit seine starke Leistung krönte. Kurz vor Ende der Partie setzte der Bosnier noch einen drauf, erzielte in der 82. Minute das 4:1 und schnürte einen Dreierpack.

Die Gäste aus Gmunden konnten dem druckvollen Spiel der SPG in der zweiten Halbzeit nichts entgegensetzen. Die Friedburger sicherten sich somit einen verdienten Sieg und setzten ein erstes Ausrufezeichen in der neuen Saison der LT1 OÖ Liga.

