Spektakel in der Raiffeisen Arena: UFC Rohrbach-Berg und ASK St. Valentin trennen sich 4:4

In einem packenden Auftaktspiel der LT1 OÖ Liga lieferten sich der UFC Rohrbach-Berg und der ASK St. Valentin einen offenen Schlagabtausch, der mit einem 4:4-Unentschieden endete. Die Gastgeber, die nach einer starken Landesliga-Saison mit viel Selbstbewusstsein antraten, sahen bereits wie die sicheren Sieger aus. Doch die Niederösterreicher, die vor wenigen Wochen in der Relegation die Liga halten konnten, kämpften sich dank eines Doppelschlags zurück ins Spiel und sicherten sich letztendlich einen Punkt.

Offensivfeuerwerk in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann temporeich, und es dauerte nicht lange, bis das erste Tor fiel. In der 13. Minute brachte Jan Mittermayr den Aufsteiger nach einer schönen Kombination mit Matyas Markytan und Simon Leibetseder in Führung. Der ASK ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und schlug in der 18. Minute durch Marcel Pointner zurück, der nach einer Balleroberung im Mittelfeld mit einem Traumtor den Ausgleich erzielte.

Doch die Freude der Gäste währte nur kurz. Die Mühlviertler zeigten ihre Effizienz und stellten in der 28. Minute durch Jakub Hric die Führung wieder her. Nur drei Minuten später legte Yigit Yilmaz nach einem schnellen Konter zum 3:1 nach. St. Valentin versuchte, wieder ins Spiel zu finden, und das gelang den Gästen in der 36. Minute durch Michael Guselbauer, der zum 3:2 verkürzte. Doch kurz vor der Halbzeit stellte Leibetseder den Zwei-Tore-Abstand wieder her und köpfte nach einer Flanke von Jan Bartos zum 4:2 ein. Mit diesem spektakulären Ergebnis ging es in die Pause, und die Zuschauer in der Raiffeisen Arena waren gespannt, wie sich die zweite Halbzeit entwickeln würde.

Später Doppelschlag sichert Gästen einen Punkt

Die zweite Halbzeit begann eher verhalten, und beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. In der 55. Minute verzeichneten die Niederösterreicher eine erste gefährliche Aktion nach einem Eckball, der jedoch von derUFC- Abwehr geklärt werden konnte. Der Aufsteiger hatte seinerseits eine Großchance durch Schaubmaier in der 61. Minute, doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp.

Im Laufe der zweiten Halbzeit übernahm der ASK St. Valentin immer mehr die Kontrolle und drängte auf den Anschlusstreffer. In der 66. Minute verpasste Bühringer nach einer Flanke von Laskaj nur knapp das Tor. Schließlich wurden die Bemühungen der Gäste in der 73. Minute belohnt, als Marco Bühringer nach einem Pass in die Tiefe den Rohrbacher Torhüter überlupfte und zum 4:3 traf.

Nur zwei Minuten später folgte der Ausgleich: Jochen Pardametz köpfte nach einem Eckball zum 4:4 ein. In der Schlussphase drängte der UFC Rohrbach-Berg auf den erneuten Führungstreffer und hatte in der 86. Minute eine Chance durch Gahleitner, dessen Heber jedoch das Ziel verfehlte. In der 90. Minute sah Pardametz nach einem Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte, doch die St. Valentiner retteten das Unentschieden in Unterzahl über die Zeit. Nach 94 spannenden Minuten endete das Spiel schließlich mit einem gerechten 4:4, da beide Mannschaften viel Herz und Einsatz zeigten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Nikolaus Barth (5068 Bonuspunkte)

LT1 OÖ-Liga: Rohrbach : St. Valentin - 4:4 (4:2)

75 Jochen Josef Pardametz 4:4

73 Marco Bühringer 4:3

45 Simon Leibetseder 4:2

36 Michael Guselbauer 3:2

31 Yigit Sükrü Yilmaz 3:1

28 Jakub Hric 2:1

18 Marcel Pointner 1:1

13 Jan Mittermayr 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Nikolaus Barth mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.