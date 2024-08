Kein Sieger zum Meisterschaftsstart: SU St. Martin/M. und Union Mondsee trennen sich mit 2:2!

Details Freitag, 02. August 2024 23:40

Enorm wichtige Stützen verlor die SU Strasser Steine St. Martin/M. in der Sommerpause - demzufolge schwer dürfte man in der kommenden Saison einzuschätzen sein. Zum Auftakt der neuen Spielzeit der LT1 OÖ-Liga ging es vor heimischem Publikum gegen die Union Raiffeisen Mondsee – die Plasser-Truppe verstärkte sich nach der ohnehin schon bärenstarken Vorsaison nochmals entscheidend und zählt damit zweifelsohne zum erweiterten Favoritenkreis um den Titel. Am heutigen Abend mussten sich die Mondseer schlussendlich mit einem 2:2-Remis zufriedengeben, bewiesen aber bereits mitunter enorme Comeback-Qualitäten.

Sommer-Verpflichtung sticht zwei Mal zu

Nach einem etwas zaghaften Beginn auf beiden Seiten traten die Hausherren nach etwas mehr als einer Viertelstunde erstmals aufs Gaspedal – und das sogleich gehörig: Binnen 180 Sekunden stellte sich Sommer-Neuzugang Marek Kalousek den rund 400 Zuschauern in St. Martin/M. in doppelter Art und Weise vor und brachte den Gastgeber per Doppelschlag umgehend in Front. Der tschechische Legionär versenkte dabei unter anderem einen Freistoß aus beträchtlicher Distanz in den Maschen – Marke Traumtor. Die Mondseer wussten im Anschluss durchaus mit der zweifelsohne fordernden Situation umzugehen, der Anschlusstreffer sollte vor der Pause allerdings nicht mehr gelingen.

Union Mondsee schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel übernahm schließlich der Gast vom Mondsee endgültig das Kommando und war dementsprechend gewillt, der Partie eine entscheidende Wende zu verpassen. Ein Vorhaben, das die Plasser-Schützlinge auf vorbildhafte Manier in die Tat umsetzten: In Minute 64 verkürzte Kevin Brandstätter vom Kreidepunkt souverän auf 1:2 und sorgte damit kurzum dafür, dass der Ausgang dieser Begegnung schlagartig wieder offen war. Mit dem Momentum auf der eigenen Seite blieben die Gäste auch darauf am Drücker, investierten gehörig in die Offensive und wurden für jenen Einsatz auch belohnt. Keine zehn Minuten nach erwähntem Erfolgserlebnis legte Simon Nussbaumer mit einer tollen Einzelaktion nach und versenkte das Spielgerät aus kurzer Distanz sowie spitzem Winkel erbarmungslos im Gehäuse zum Ausgleich (73.). In einer nun schlichtweg turbulenten Schlussphase fanden beide Teams nochmals Chancen auf den Lucky-Punch vor, gelingen sollte dieser allerdings letztlich hier wie da nicht mehr – die SU St. Martin/M. und die Union Mondsee starten somit mit einem Zähler in die neue Meisterschaftssaison der OÖ-Liga.

Stimme zum Spiel

Christoph Rudelstorfer (Sportlicher Leiter SU St. Martin/M.):

„Nach dem Umbruch im Sommer haben wir nicht wirklich gewusst, wo wir stehen. Jetzt haben wir gesehen, dass wir durchaus mithalten können. Dementsprechend sind wir mit dem 2:2 auch zufrieden. Es war ein ordentlicher Start in die neue Saison.“

Die Besten:

SU St. Martin/M.: Jakob Füruter (ZDM), Marek Kalousek (ZOM)

Union Mondsee: Simon Nussbaumer (ST)

