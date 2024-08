Nullnummer zum Auftakt – SV Bad Ischl und SPG Weißkirchen/Allhaming teilen Punkte

Details Samstag, 03. August 2024 10:49

Oft schon hatten sich Favoriten in der Vergangenheit auf dem kleinen, engen Platz des SV Zebau Bad Ischl schwergetan. Gestern musste die SPG Weißkirchen/Allhaming, Tabellendritter der Vorsaison in der LT1 OÖ-Liga, die Reise ins Salzkammergut antreten. Schlussendlich brachte die Partie keinen Sieger hervor.

Gäste erzielen Tor – aber aus Abseitsposition

Vor rund 350 Zuschauern war die Olzinger-Truppe zu Beginn das bessere Team. Aber schon in dieser Phase zeichnete sich ab, was den Weißkirchnern über die gesamte Dauer in gewisser Art und Weise zum Verhängnis wurde und in einem weiteren Schritt dafür sorgte, dass man nicht die volle Punktzahl aus Bad Ischl mitnehmen konnte. Im letzten Drittel ließ man schlicht und ergreifend die nötige Konsequenz vermissen, um den Defensivverbund des Kontrahenten so richtig in Verlegenheit zu bringen. Mit Fortdauer des ersten Durchgangs versuchte man es vermehrt mit Fernschüssen, aber auch diese führten nicht zum Erfolg. In der 30. Minute zappelte dann der Ball in Bad Ischls Tor. Weißkirchens Sommerneuzugang Philipp Stangl hatte aber aus Abseitsposition abgeschlossen.

SPG scheitert am Aluminium

Der SV Bad Ischl kam besser aus der Kabine, war in den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs tonangebend und schaffte es umgehend, einen gewissen Druck zu entwickeln. In jener Phase fand man auch eine aussichtsreiche Doppelchance vor, Weißkirchens Keeper Lorenz Höbarth entschärfte aber zwei Mal spektakulär. In weiterer Folge entwickelte sich ein großteils ausgeglichenes Match, in welchem sich beide Offensivfraktionen bemüht zeigten, für Zählbares zu sorgen. Ein bekanntes Muster zeichnete sich jedoch abermals ab: Es mangelte auf beiden Seiten an der nötigen Konsequenz im vordersten Drittel. Einem Treffer ganz nah waren dann die Gäste in Minute 75: Filip Kajic scheiterte bei seinem Schussversuch aber am Aluminium. Für das letzte offensive Highlight der Partie sorgten ebenfalls die Weißkirchner: Der eingewechselte Valentin Grubeck verpasste aber nach Vorlage von Sturmpartner Florian Templ das anvisierte Ziel knapp. Da hätte Templ wohl selbst abschließen sollen.

Stimme zum Spiel:

Alfred Olzinger (Trainer SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir nehmen den Auswärtspunkt mit. Die kämpferische und läuferische Leistung war okay. Ich kann da der Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben aber nicht die richtigen Mittel gefunden. Es war klar, dass die Mannschaft gewinnt, die das erste Tor schießt.“

Die Besten:

Stefan Nöhmer (TW, SV Bad Ischl), Lorenz Höbarth (TW, SPG Weißkirchen/Allhaming), Andre Reisinger (ZMF, SPG Weißkirchen/Allhaming)

