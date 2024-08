Vier Volltreffer zum Auftakt – SV sedda Bad Schallerbach lässt gegen SPG Edelweiss/Neue Heimat umgehend Muskeln spielen

Details Samstag, 03. August 2024 11:11

Zwei Mannschaften, die jeweils eine gute Vorsaison in der LT1 OÖ-Liga hinter sich haben, bekamen es in der aktuellen Spielzeit gleich in Runde 1 miteinander zu tun. Auf heimischer Anlage empfing der SV sedda Bad Schallerbach die SPG Edelweiss/Neue Heimat. Am Ende wurde es deutlich: Die Heimischen realisierten dank einer brutal starken zweiten Halbzeit zum frühestmöglichen Zeitpunkt der Saison gleich einmal einen Statement-Sieg (4:0). Im Lager der Linzer heißt es indes jetzt: Wunden lecken und den Fokus sofort auf Runde 2 legen, um dank der aus der Vorsaison bekannten Heimstärke mit etwas Verspätung auf eigener Anlage dann voll anzuschreiben.

Pausenführung für die sedda-Elf

Was das doch recht deutliche Endergebnis kaum vermuten lässt: Es gab Phasen, in welchen die Linzer dem Kontrahenten absolut auf Augenhöhe begegneten beziehungsweise womöglich sogar besser waren. Diese waren aber rar gesät und obendrein verpasste man es in jenen, für Bewegung auf der Anzeigetafel zu sorgen. Jedenfalls hatte man in den ersten Minuten ein leichtes Übergewicht. Der Favorit aus Bad Schallerbach zog der Kuranda-Elf aber umgehend den Stecker und stellte in Minute 16 auf 1:0. Geburtstagskind Daniel Gremsl versenkte einen Freistoß aus rund 18 Metern dank perfekter Schusstechnik spektakulär zur so wichtigen Führung. Danach hatte die Renner-Truppe weitestgehend die Kontrolle, ließ das Leder gekonnt durch die eigenen Reihen zirkulieren und fand durch Sommerneuzugang Manuel Schmidl sowie Stürmer Alexander Fröschl aussichtsreiche Chancen vor. Für einen weiteren Treffer reichte es aber vorerst nicht.

Gastgeber schrauben Ergebnis in die Höhe

Nach Wiederanpfiff wurde der SV sedda Bad Schallerbach umgehend zwingend und führte damit in gewisser Art und Weise eine Vorentscheidung herbei. Abermals wurde es spektakulär: Einen Freistoß von Kapitän Dominik Stadlbauer übernahm der aufgerückte Defensivmann Florian Maier volley und versenkte die Kugel via Unterkante der Querlatte zum 2:0 (47.). Mit der komfortablen Führung im Rücken war das nun richtig stark, was die Heimischen ablieferten gegen einen Kontrahenten, der sich in fatalistischer Art und Weise seinem Schicksal ergab und noch zwei weitere Treffer schlucken musste. In der 60. Minute besorgte Lukas Mayer nach Vorlage von Michael Schröttner das 3:0. Elf Minuten später trat der Assistgeber dann selbst als Torschütze in Erscheinung: Schröttner zeigte sich für den 4:0-Endstand verantwortlich, nachdem er von Stadlbauer gekonnt in Szene gesetzt worden war. In der Schlussphase hatten die Gäste noch die eine oder andere Offensivaktion, richtig zwingend wurde man aber nicht mehr, weil der Defensivverbund der Heimischen das dann noch gut wegverteidigte.

Stimmen zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Es war ein guter Start, aber nicht mehr. Ich bin rundum zufrieden mit der Leistung. Ein Pauschallob an die Mannschaft!“

Stefan Kuranda (Trainer SPG Edelweiss/Neue Heimat):

„Es war ein verdienter Sieg für Bad Schallerbach, der aber etwas unglücklich zustande gekommen ist. Das 0:2 war dann eine kleine Vorentscheidung. In der zweiten Hälfte war der Gegner klar überlegen.“

Die Besten: Dominik Stadlbauer (RV, SV sedda Bad Schallerbach), Manuel Schmidl (ZOMF, SV sedda Bad Schallerbach)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.