SPG Pregarten startet mit Dämpfer in die neue Meisterschaft: 1:4-Pleite gegen die Union Ostermiething

Zum Start der neuen Spielzeit in der LT1 OÖ-Liga kam es beim Duell zwischen der Union Stampfl-Bau Ostermiething und der SPG Algenmax Pregarten zum Aufeinandertreffen zweier Teams, die beide bereits in der ersten Runde des Landescups die Segel streichen mussten. Umso wichtiger dürfte ein erfolgreicher Start sein, durchlebten doch sowohl die Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet als auch die Mühlviertler nicht gerade eine ruhige vergangene Meisterschaft. Nach neunzig Minuten setzte sich schlussendlich die Heim-Elf deutlich durch und sorgte damit gleichsam dafür, dass der Auftakt der Nimmervoll-Truppe gehörig in die Hose ging.

Erster Treffer bringt Heimischen Kontrolle

Nach einer anfänglichen Phase, in der beide Lager noch Vorsicht walten ließen und ein langsames Abtasten das Spielgeschehen prägte, erhöhte zunächst der Gastgeber die Schlagzahl und wurde nach einer guten Viertelstunde erstmals gefährlich. Dabei bestach man schlagartig mit brutaler Effizienz und ging durch Lucas Purkrabek nach einer Standarsituation aus dem linken Halbfeld in Führung. Es war ein Treffer, der aufseiten der Heimischen selbstredend umgehend für deutlich mehr Sicherheit und Stabilität sorgte. So ließen die Mühllechner-Schützlinge die Kugel nun geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren, um immer wieder durch geradlinige Aktionen für offensive Akzente zu sorgen. Für einen weiteren Treffer reichte es vor der Halbzeit allerdings nicht mehr.

Ostermiething besticht mit Abschlussqualität

Nach der Pause änderte sich das Geschehen dieser Begegnung insofern, als dass die Gäste aus dem Mühlviertel nun etwas mehr ins Risiko gingen und angesichts des Rückstandes eine leicht offensivere Ausrichtung wählten. Jene Herangehensweise brachte allerdings gleichsam größere Räume für den Kontrahenten mit sich, welche dieser erbarmungslos zu nutzen wusste. Nach blitzschnellem Umschaltspiel nach Balleroberung im Mittelfeld wurde Sommer-Neuzugang Umberto Gruber ideal in Szene gesetzt, der das Spielgerät im Anschluss humorlos im Gehäuse versenkte – 2:0. Es folgte eine absolut turbulente Phase, in der zunächst die Gäste, lediglich fünf Minuten nach erwähntem Gegentreffer, kurzerhand selbst zurückschlugen und durch Mihajlo Mackic auf 1:2 verkürzten. Jener Spielstand war jedoch nur von kurzer Dauer, stellte doch Benjamin Taferner per Abstauber wenig später den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Der bereits in der Vorsaison so treffsichere Mittelfeldakteur stellte dann abermals nur wenige Minuten darauf erneut seinen Torjägerinstinkt unter Beweis und sorgte mit dem 4:1 endgültig für die Entscheidung in dieser Begegnung.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Es war grundsätzlich ein verdienter Sieg. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, auch der Spielverlauf war für uns natürlich günstig. Für das erste Spiel in dieser Saison kann man wirklich zufrieden sein.“

Die Besten: Benjamin Taferner (ZM, Union Ostermiething), Christoph Wengler (ZM, Union Ostermiething)

Details

