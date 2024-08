Vizemeister Union Dietach mit Auftakt nach Maß: 2:0-Auswärtssieg gegen DSG Union Perg

Details Samstag, 03. August 2024 12:16

Trotz des zweifelsohne schmerzhaften Abgangs von Yusuf Efendioglu muss die Union PROCON Dietach auch in dieser Spielzeit der LT1 OÖ-Liga schlicht und ergreifend zu den heißesten Titelanwärtern gezählt werden. Der Auftakt in die neue Meisterschaftssaison startete für die Ruttensteiner-Schützlinge am Freitagabend im Mühlviertel bei der DSG Union HABAU Perg, welche über den Sommer ebenfalls wichtige Leistungsträger, allen voran Mario Ebenhofer, verlor. Nichtsdestotrotz zeigte die Prandstätter-Truppe vor heimischem Publikum eine couragierte Leistung, für Zählbares reichte es am Ende allerdings nicht.

Knappe Pausenführung für müde Gäste

Für die Gäste aus Dietach ging es ins dritte Pflichtspiel binnen einer Woche – ein Umstand, der dem Vorjahreszweiten zunächst auch deutlich anzumerken war. Zwar verbuchte die Ruttensteiner-Elf mehr Spielanteile, tat sich gegen einen weitestgehend tief verteidigenden Kontrahenten allerdings schwer, die qualitativ hochwertige Offensivfraktion in Szene zu setzen. Dahingehend fehlten in vielen Aktionen vor allem die letzte Spritzigkeit und Leichtigkeit, um in weiterer Konsequenz den Abwehrverbund des Gegners auch ernsthaft ins Schwitzen zu bringen. Auf der Gegenseite präsentierten sich die Heimischen enorm präsent und giftig im Zweikampf und wussten darüber hinaus immer wieder für Nadelstiche im Angriff zu sorgen. Für den ersten Treffer an diesem Abend sorgte letztlich aber wieder der Gast, der in Person von Rückkehrer Imran Sadriu wenige Momente vor dem Pausenpfiff auf 1:0 stellte und den Favoriten dementsprechend in Führung brachte.

Perg aufopferungsvoll - Dietach eiskalt

In Durchgang zwei schaffte es insbesondere die Union Dietach, eine Leistungssteigerung im Vergleich zur ersten Halbzeit, in der man zweifelsohne das vorhandene Potenzial bei weitem nicht ausschöpfen konnte, zu erzielen. Die Gäste brachten nun mehr Kontrolle und Sicherheit in diese Begegnung, wenngleich sich die Prandstätter-Truppe vehement entgegenstellte und dem Gegner folgerichtig alles abverlangte. So blieben die Hausherren vor allem nach Balleroberung immer wieder brandgefährlich und fanden durchaus Chancen vor, um den Spielstand zu egalisieren. Dahingehend mangelte es letztlich aber an der notwendigen Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten. Eben jene brachte dann kurz vor Ende nochmals der Gast auf den Rasen: Denis Berisha fixierte per Kopf aus kurzer Distanz den ersten „Dreier“ der neuen Saison (83.), wodurch die Union Dietach trotz ausbaufähiger Performance optimal ins Meisterschaftsrennen startete.

Stimme zum Spiel

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Uns hat über weite Strecken die Spritzigkeit gefehlt. Angesichts des dichten Terminkalenders unserer Mannschaft war das aber schon auch nachvollziehbar. Es war sicher nicht unsere beste Leistung, das Ergebnis nehmen wir aber so gerne mit. Jetzt werden wir uns gut regenerieren und nächste Woche wieder voll angreifen.“

Die Besten: Adis Dudakovic (LV, Union Dietach), Imran Sadriu (ST, Union Dietach)

