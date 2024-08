Elfmeter beschert SV Bad Schallerbach zweiten Saisonsieg

In der zweiten Runde der LT1 OÖ Liga standen sich der ASK St. Valentin und der SV sedda Bad Schallerbach gegenüber. Eine Woche nach einem 4:0-Auftakterfolg geen Edelweiß behielten die Kurstädter auch am Freitagabend die Oberhand und setzten sich mit 1:0 durch. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigten die Hausherren eine starke Leistung und drängten auf den Ausgleich, doch die Schallerbacher konnten ihren Vorsprung bis zum Schluss verteidigen.

Elfmeter bring Gäste in Front

Die Partie begann unter perfekten Fußballbedingungen. Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Mannschaften motiviert waren, hier Punkte mitzunehmen. Nach einem guten Eckball von Guselbauer in der 6. Minute verfehlte Pointner nur knapp. In der 12. Minute war Bad Schallerbach etwas besser im Spiel und konnte leichte Vorteile für sich verbuchen.

Nach 17 Minuten hätte es beinahe die erste Großchance für den ASK gegeben, als ein weiter Ausschuss von Tormann Bogenreiter über die Verteidigung sprang, jedoch konnte Riedl den Ball nicht mehr rechtzeitig am gegnerischen Torhüter Lang vorbeibringen. Das Spiel blieb in den ersten 26 Minuten ausgeglichen.

In der 29. Minute hatten die Gäste die bislang beste Chance: Ein Schuss traf die Stange, prallte zur Latte und schließlich erneut an die Stange, aber der Ball wollte nicht ins Tor. Nur zwei Minuten später gab es einen umstrittenen Elfmeter für Bad Schallerbach nach einem vermeintlichen Foul von ASK-Keeper Bogenreiter. Alexander Fröschl verwandelte den Strafstoß sicher links unten im Eck, während Bogenreiter fast dran war.

Mit diesem knappen Vorsprung von 0:1 für Bad Schallerbach ging es in die Halbzeitpause, da St. Valentins Torhüter Bogenreiter kurz vor der Pause noch einen wunderbaren Abschluss von Schmidl parieren konnte.

St. Valentin drängt auf den Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann mit einem stärkeren Auftritt der St. Valentiner. Besonders ab der 60. Minute war zu sehen, dass die Gastgeber das Spiel in die Hand nahmen. Eine gute Kombination auf der linken Seite führte zu einem scharfen Stanglpass von Guselbauer, jedoch fand dieser keinen Abnehmer in der Mitte.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Hausherren viel besser im Spiel als zu Beginn der Partie. Dies zeigte sich auch in den darauffolgenden Minuten, als Pointner zunächst in der 65. Minute einen Schuss abgab, der jedoch zu ungefährlich war. Wenige Minuten später verfehlte Rauch nach einer tolle Flanke von Pointner das Tor knapp.

Die letzten zehn Minuten des Spiels waren geprägt von einem intensiven Druck der St. Valentiner, die auf den Ausgleich drängten. In der 90. Minute wurde es nochmals spannend, als St. Valentin weiterhin am Drücker war. Die Gastgeber versuchten alles, um doch noch einen Punkt zu retten, aber die Defensive der Gäste hielt stand.

Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute stand fest, dass die Gäste aus Bad Schallerbach als glücklicher Gewinner vom Platz gingen. Obwohl die zweite Halbzeit von den St. Valentinern dominiert wurde, konnten sie den frühen Rückstand aus der ersten Hälfte nicht wettmachen. Ein Unentschieden wäre vermutlich gerecht gewesen, doch am Ende sicherten sich die Kurstädter drei wichtige Punkte in einem spannenden Duell.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter HarryMaguire (1295 Bonuspunkte)

LT1 OÖ-Liga: St. Valentin : B Schallerbach - 0:1 (0:1)

32 Alexander Fröschl 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter HarryMaguire mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.