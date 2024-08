2 Spiele, 6 Punkte, 0 Gegentore – Bad Schallerbachs Trainer Erich Renner nach Sieg gegen ASK St. Valentin im Interview: „Wir werden das auf keinen Fall überbewerten!“

Details Freitag, 09. August 2024 20:34

Nach dem deutlichen Dreier der Vorwoche in der LT1 OÖ-Liga (4:0 gegen die SPG Edelweiss/Neue Heimat) reiste der SV sedda Bad Schallerbach heute nach Niederösterreich, wo man auf den ASK Case IH Steyr St. Valentin traf. Schlussendlich legte die Renner-Elf nach und bringt sich früh in Pole-Position, was die Spitzenplätze des Rankings betrifft. Für das einzige Tor des Tages zeigte sich Stürmer Alexander Fröschl verantwortlich, der in Minute 32 nach Foul an Offensivkollege Michael Schröttner vom Kreidepunkt traf (Spielbericht). Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit Bad Schallerbachs Trainer Erich Renner und bat St. Valentins Coach Michael Windischhofer um ein Statement.

Ligaportal: Was waren heute schlussendlich die Erfolgsfaktoren?

Renner: „Wir hatten eine mannschaftliche Kompaktheit auf allen Positionen. Wir haben sehr gut verteidigt und wenig zugelassen. Zudem haben wir das notwendige Tor zum Sieg gemacht.“

Ligaportal: Nach zwei Spielen hält ihr nun bei satten sechs Punkten. Wie gut fühlt sich das an?

Renner: „Es war ein guter Start und nicht mehr. Nach fünf Runden kann man sagen, wo die Reise hingeht. Wir werden das auf keinen Fall überbewerten.“

Ligaportal: In der kommenden Woche empfängt ihr die SPG Pregarten. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Renner: „Ein ähnliches. Es gibt sicher keinen leichten Gegner in dieser Liga. Wenn wir nicht bereit sind, 100% zu geben, und nicht hellwach sind, kann es gegen Pregarten auch schwer werden – wie gegen jeden anderen in dieser Liga.“

Statement von St. Valentins Trainer Michael Windischhofer zur 0:1-Niederlage:

„Wir hatten ein paar Ausfälle. In der ersten Hälfte haben wir den Fokus auf die Defensive gelegt. In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt auf unser gewohntes System. Wir haben dann richtig gut ins Spiel gefunden. Eine Top-Chance zum 1:1 haben wir leider ausgelassen. Der Schiedsrichter hat uns durch unglückliche Entscheidungen das Leben schwer gemacht. Ein Pauschallob an die Mannschaft! Die Spieler haben super gekämpft und wir waren in der zweiten Hälfte besser als Bad Schallerbach. Das ist nicht selbstverständlich.“

ASK St. Valentin – SV sedda Bad Schallerbach: 0:1

Die Besten: Valentin Frank (IV, SV sedda Bad Schallerbach), Florian Maier (IV, SV sedda Bad Schallerbach)

Hier geht es zum Spielbericht!

