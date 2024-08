„Es war eine absolute Top-Leistung im Kollektiv!“ – St. Martins Trainer Andreas Luksch nach 2:0-Auswärtserfolg gegen Union Dietach im Interview

Details Freitag, 09. August 2024 20:52

Nachdem die SU Strasser Steine St. Martin/M. in der vergangenen Woche mit der Union Mondsee die Punkte geteilt hatte, bekam es die Luksch-Truppe in Runde 2 mit einem weiteren Team zu tun, das als heißer Titelkandidat der aktuellen Saison in der LT1 OÖ-Liga gehandelt wird. Man musste die Reise zur Union PROCON Dietach antreten. Dort sorgte man durchaus für eine Überraschung. Man schlug die favorisierten Hausherren auf deren Kunstrasen durch Tore von Miroslav Tomek (4.) und Fabian Lohr (29.) mit 2:0. Während die Mühviertler mit vier Zählern aus zwei Partien in der aktuellen Spielzeit noch ungeschlagen sind, setzte es für die Dietacher die erste Saisonpleite. Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit St. Martins Trainer Andreas Luksch.

Ligaportal: Wie lauten die Erfolgsfaktoren heute? Was hat die Truppe besonders gut gemacht?

Luksch: „Wir sind als Mannschaft aufgetreten und haben zwei Mal eiskalt zugeschlagen. Wir haben gut verteidigt im Verbund. Es war eine absolute Top-Leistung im Kollektiv. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Ligaportal: Ihr hält nach zwei absolvierten Runden nun bei vier Punkten – und das gegen Top-Teams wie die Union Mondsee und die Union Dietach. Habt ihr euch das vor dem Saisonstart so ausgerechnet?

Luksch: „Wir haben vorab nicht gerechnet. Wir haben gewusst, mit welchen Gegnern wir es zu tun bekommen. Man muss gegen jeden kämpfen. Der eine oder andere Bonuspunkt ist aber sicher schon dabei.“

Ligaportal: In der kommenden Woche geht es gegen den Aufsteiger SV Gmundner Milch. Seid ihr da auf eigener Anlage der Favorit?

Luksch: „Nein, das glaube ich nicht. Wir spielen unser Spiel. Gmunden ist ein super Aufsteiger mit einer Top-Qualität. Wir sind bereit.“

Union Dietach – SU St. Martin/M.: 0:2

Der Beste: Miroslav Tomek (ST, SU St. Martin/M.)

