Zwei Spiele, sechs Punkte! Union Ostermiething auch bei Heim-Macht SPG Weißkirchen/Allhaming erfolgreich

Details Samstag, 10. August 2024 10:22

Nach einem 0:0 gegen Bad Ischl zum Auftakt der LT1 OÖ-Liga will die SPG Weißkirchen/Allhaming im ersten Heimspiel der Saison gegen die Union Stampfl-Bau Ostermiething voll anschreiben. Die Mühllechner-Truppe, die ideal in die neue Meisterschaft gestartet war, bekam es dahingehend mit einem Team zu tun, welches in der Vergangenheit auf dessen eigenen Rasen äußerst schwer sowie selten zu bezwingen war. Davon zeigten sich die Gäste schlussendlich allerdings kaum beeindruckt – man bezwang die Zebras mit 3:1.

Omerovic egalisiert heimische Führung kurz vor der Halbzeit

Dabei starteten die Hausherren vor gut 250 Zusehern durchwegs engagiert und zielstrebig in diese Begegnung, erarbeiteten sich in der Anfangsphase umgehend leichte spielerische Vorteile und gingen folgerichtig nach etwas weniger als einer halben Stunde in Führung. Philipp Stangl vollendete eine präzise Schreiner-Hereingabe von der rechten Seite problemlos zum 1:0. Ein Tor, welches kurioserweise nicht gerade für Sicherheit im Spiel der Olzinger-Elf sorgen sollte – im Gegenteil: So waren es nämlich die Gäste, die fortan das Zepter in die Hand nahmen und noch vor der Pause auf den Ausgleich drückten – mit Erfolg. In Minute 42 war es Resul Omerovic, der das runde Leder aus gut sechzehn Metern eiskalt in den Maschen versenkte und damit kurzerhand wieder den Ausgangszustand herstellte.

Union Ostermiething kompromisslos

Auch nach dem Seitenwechsel fand der Gastgeber über weite Strecken nicht mehr zu seinem gewohnten Spiel. Schlichtweg zu kompromisslos und entschlossen trat dahingehend nun die Union Ostermiething auf. Die Mühllechner-Schützlinge standen fortan in der Defensive sattelfest und verstanden es immer wieder, durch geradlinige Kombinationen im Angriffsdrittel für Gefahr zu sorgen. In Minute 60 drehte schließlich Benjamin Taferner vom Kreidepunkt die Partie endgültig zugunsten der Gäste. Von den Zebras kam offensiv nur noch wenig – mehr als die eine oder andere Halbchance sollte letztlich nicht mehr hervorspringen. So war es aufseiten der Union Julian-Lee Richter, der nach schnellem Umschaltspiel nach Ballgewinn zur Stelle war und rund zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit für die Vorentscheidung in dieser Begegnung sorgte. Damit hält die Mühllechner-Elf nach zwei Spieltagen beim Punktemaximum und startete folgerichtig auf perfekte Art und Weise in die neue Meisterschaftssaison.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Das war, seit ich hier Trainer bin, eines der besten Auswärtsspiele, welches wir über neunzig Minuten gezeigt haben. Weißkirchen hat kein schlechtes Match gemacht. Am Ende geht der Sieg, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, aber auch so in Ordnung.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Luka Ban (IV, Union Ostermiething), Umberto Gruber (ZDM, Union Ostermiething)

Details

