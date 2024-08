Aufsteiger SV Gmundner Milch auch im zweiten Spiel ohne Punktgewinn: Heim-Pleite gegen DSG Union Perg

Details Samstag, 10. August 2024 10:54

Das erste Spiel in der neuen alten Umgebung verlief für den SV Gmundner Milch denkbar suboptimal – die Traunseestädter zogen nach zwischenzeitlicher Führung gegen Friedburg schlussendlich deutlich den Kürzeren. Selbstredend möchte man nun in Runde zwei der LT1 OÖ-Liga voll anschreiben. Dafür galt es die Hürde DSG Union HABAU Perg, welche ebenfalls zum Auftakt ohne Punkte blieb, zu meistern. Letztlich ging allerdings auch die Heim-Premiere in Oberösterreichs höchster Amateurspielklasse daneben – man musste sich hauchzart mit 0:1 geschlagen geben.

Highlights in ersten Halbzeit Mangelware

Dabei war Durchgang eins vor allem von viel Hektik und rassigen Szenen im Mittelfeld geprägt – nur kaum schafften es beide Mannschaften, über längere Phasen Struktur und Ordnung in ihr Spiel zu bringen, um in weiterer Instanz auch gefährlich vor das gegnerische Gehäuse zu kommen. Dementsprechend rar gesät waren die Torchancen in den ersten 45 Minuten. Wenn es brisant wurde, dann über Standardsituationen. Aber auch dabei ließ man auf beiden Seiten noch gehörig Luft nach oben. Einem Treffer am nächsten kamen vorerst die Gäste, Daniel Steinbauer verpasste allerdings eine mustergültige Aygün-Vorarbeit hauchzart. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Steinbauer-Treffer reicht zum Auswärtssieg

Nach der Halbzeit erhöhte sich schlagartig das Niveau und damit auch die Anzahl an Strafraumszenen. Es verstanden nun beide Teams deutlich besser, über die spielerische Linie in die gegnerische Gefahrenzone vorzudringen und dort immer wieder Akzente zu setzen. Dahingehend verbuchten die Gäste aus dem Mühlviertel die etwas konkreteren, vielversprechenderen Einschussmöglichkeiten, wenngleich auch die Hausherren stets eine gewisse Bedrohung für den Abwehrverbund des Kontrahenten darstellten. Schlussendlich sollte die Effektivität eine spielentscheidende Rolle einnehmen: So war es in Minute 85 Daniel Steinbauer aufseiten der Gäste, der nach Assist von Angriffspartner Cem Aygün abgebrüht zum 1:0 einschoss. Kurz zuvor hatten noch die Waldl-Schützlinge die Chance auf den Lucky-Punch am Fuß, ließen diese allerdings ungenützt verstreichen. Somit fuhren die Mannen aus dem Mühlviertel den ersten vollen Erfolg in der noch so jungen Saison ein. Bemerkenswert: Die Prandstätter-Truppe hält bereits jetzt bei der Hälfte der Auswärtssiege, welche man in der vergangenen Spielzeit über die gesamte Meisterschaft eingefahren hatte.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Die erste Halbzeit war sehr hektisch. Aufgrund der zweiten Halbzeit und der besseren Spielanteile haben wir, denke ich, schlussendlich auch verdient gewonnen. Wir sind sehr froh über die drei Punkte, der Start in die neue Saison ist damit auch zufriedenstellend.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Markus Derntl-Saffertmüller (IV, DSG Union Perg), Daniel Steinbauer (ZOM, DSG Union Perg), Cem Aygün (ST, DSG Union Perg)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.