Kein Sieger im Mühlviertel-Derby: SPG Pregarten und UFC Rohrbach-Berg trennen sich torlos

Auf spektakuläre Art und Weise machte sich am vergangenen Wochenende der UFC Hama Trucks Rohrbach-Berg in der LT1 OÖ-Liga vorstellig: Der Aufsteiger holte gegen den ASK St. Valentin in einer packenden Begegnung ein 4:4. In Runde 2 wartete nun auf den Liga-Neuling das erste Derby – man gastierte bei der SPG Algenmax Pregarten, für die der Auftakt in die neue Spielzeit alles andere als nach Wunsch verlaufen war. Nun holte die Nimmervoll-Truppe den ersten Zähler – 0:0 der Endstand.

Durchgang eins endet torlos

Vor einem tollen Publikum, rund 450 Zuschauer mitumfassend, war es die Eisschiel-Truppe, die zunächst besser in die Partie fand und sich in einer umkämpften Anfangsphase die etwas besseren Spielanteile erarbeitete. Dabei fand der Aufsteiger immer wieder geschickte Mittel und Wege, um dem Abwehrverbund des Kontrahenten Schmerzen zu bereiten. Auch nach Standardsituationen strahlte der UFC eine ständige Gefahr aus. Doch auch die Hausherren versteckten sich keineswegs, setzten immer wieder offensive Akzente, blieben dahingehend allerdings zu wenig zielstrebig und abgeklärt, um einen entscheidenden Vorteil daraus ziehen zu können. Folgerichtig ging es ohne Treffer in die Kabinen.

Schlagabtausch bringt keinen Sieger hervor

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Charakteristik der Partie insofern, als dass nun die Heimischen prompt das Tempo anzogen und nun die Kontrolle übernahmen. Doch auch in dieser Phase schaffte es die Nimmervoll-Truppe nicht, im letzten Drittel konkret zu werden. So blieb der Ausgang der Partie weiterhin völlig offen. Der Aufsteiger aus Rohrbach präsentierte sich durchwegs auf Augenhöhe und trat den Beweis an, dass man in der LT1 OÖ-Liga zweifelsohne mithalten kann. In einer schließlich erneut hektischen Schlussphase ging es letztlich turbulent zu. Beide Mannschaften wechselten sich mit kürzeren Drangphasen ab, ohne sich aber in der jeweiligen Hälfte einmal festsetzen zu können. Auch ein Torerfolg blieb am Ende des Tages den Mühlviertler-Teams verwehrt. Somit blieb der Liga-Neuling auch im zweiten Spiel in der noch ungewohnten sportlichen Umgebung ungeschlagen, die SPG Pregarten fuhr den ersten Zähler in der noch so jungen Meisterschaftssaison ein.

Stimmen zum Spiel

Thomas Posch (Sektionsleiter SPG Pregarten):

„Am Ende des Tages geht das Unentschieden so in Ordnung. Beide Mannschaften hatten ihre Phasen, in der sie am Drücker waren. Wir nehmen den Punkt so mit.“

Franz Hofer (Sportlicher Leiter UFC Rohrbach-Berg):

„Wir haben uns sehr auf das erste Derby in der OÖ-Liga gefreut und haben dementsprechend alles gegeben. Wir sind mit dem Punkt auf jeden Fall zufrieden. Das Remis ist in dieser Form auch gerecht. Wenn wir in der Anfangsphase ein Tor schießen, wäre eventuell ein Sieg auch möglich gewesen.“

Die Besten: Tobias Jetzinger (TW, SPG Pregarten), Markus Gahleitner (ZM, UFC Rohrbach-Berg)

