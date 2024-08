Union Mondsee muss weiter auf ersten Sieg warten: 2:2-Remis gegen kämpferischen SV Bad Ischl

Details Sonntag, 11. August 2024 08:45

Als einer der heißesten Anwärter auf den Titel startete die Union Raiffeisen Mondsee am vergangenen Wochenende in die neue Saison in der LT1 OÖ-Liga. Zum Auftakt reichte es für die Plasser-Truppe in St. Martin/M. allerdings lediglich zu einem Zähler. In der heutigen Heim-Partie gegen den SV Zebau Bad Ischlsollte nun der erste volle Erfolg eingefahren werden, um nicht bereits zu einem frühen Zeitpunkt im Saisonverlauf einen Rückstand auf die vordersten Tabellenränge aufzureißen. Jenes Vorhaben konnte man nur bedingt in die Tat umsetzen: Am Ende sprang erneut nur ein Zähler hervor.

Hausherren werden beinhart ausgekontert

So viel vorweg: Die Union Mondsee lieferte am gestrigen Abend ein über weite Strecken starkes Heimspiel ab, muss sich aber zweifelsohne den Vorwurf gefallen lassen, dass man sich von einem heroisch kämpfenden Gast aus der Kaiserstadt schlicht und ergreifend die Schneid abkaufen hat lassen und darüber hinaus die eigenen Möglichkeiten nicht konsequent zu Ende spielte. Zu allem Überdruss startete die Partie aus Sicht der Heimischen auch denkbar ungünstig: Nach eigenem Eckball wurde der Gastgeber in Minute neun eiskalt ausgekontert, Matus Kunik sorgte für den krönenden Abschluss – 1:0. In weiterer Folge übernahm die Plasser-Truppe weitestgehend die Kontrolle, blieb, wie anfangs bereits erwähnt, im Offensivspiel allerdings zu wenig zwingend, um die Bad Ischler Abwehrreihe ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

Mondsee beweist erneut Comeback-Qualitäten

Wie auch in der ersten Halbzeit startete auch der zweite Durchgang nach nur wenigen absolvierten Minuten mit einem herben Dämpfer für den Gastgeber: Isaak Ortner profitierte von einem Fauxpas des Mondseer Schlussmanns, nahm das Geschenk dankend an und stellte damit kurz nach der Pause auf 2:0 – für die Zebau-Truppe lief es damit wie am Schnürchen. Doch endgültig geschlagen gaben sich die Hausherren noch nicht. So erhöhten die Mondseer kontinuierlich den Druck, erzwangen in weiterer Folge eine Vielzahl an Eckbällen und verkürzten letzlich nach rund 71 Minuten auf 2:1 – Simon Nussbaumer brachte durch eine herausragende Einzelaktion schlagartig nochmal gewaltig Feuer ins Spiel. Es folgte eine wahre Drangperiode, in der sich die Bad Ischler Mannen tapfer zu wehren versuchten. Letztlich brach der Abwehrwall der Gäste jedoch noch ein weiteres Mal ein: Nico Feusthuber, eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt, rechtfertigte das Vertrauen seines Trainers und stellte in Minute 90 auf 2:2. Nur Momente später verpasste der Youngstar gar noch den Lucky-Punch. Ob dieser verdient gewesen wäre, sei an diesem Punkt dahingestellt.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Dass die Mannschaft Moral hat, beweist sie in dieser Saison zur Genüge. Dennoch belohnen wir uns zurzeit nicht für unseren Aufwand und machen uns selbst das Leben schwer. Bad Ischl hat sich den Punkt mit einer unglaublichen kämpferischen Leistung auch verdient.“

Die Besten: Simon Nussbaumer (ST, Union Mondsee), Rudolf Durkovic (ST, SV Bad Ischl)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.