Trotz 40-minütiger Unterzahl: SPG Edelweiss/Neue Heimat feiert deutlichen Heim-Erfolg gegen ASK St. Valentin!

Trotz durchwegs starker Leistungen reichte es im Lager des ASK Case IH Steyr St. Valentin in der neuen Spielzeit der LT1 OÖ-Liga noch zu keinem vollen Erfolg – die Niederösterreicher halten nach zwei Runden bei einem Zähler. Nun musste man die Reise zur SPG Edelweiss Linz/Neue Heimat antreten – die Landeshauptstädter zeigten zuletzt eine ansprechende Reaktion auf die empfindliche Auftaktpleite gegen Bad Schallerbach und fuhren den ersten Saisonsieg ein. Auch heute präsentierte sich die Kuranda-Truppe bärenstark – man gewann vor heimischem Publikum mit 5:2.

Gastgeber mit verdienter Pausenführung

Dabei übernahmen die Linzer umgehend das Kommando, agierten enorm bissig sowie zielstrebig und paarten dies mit einer gehörigen Portion Kaltschnäuzigkeit. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde ging man durch eine herausragende Einzelaktion von Gentian Latifi durchwegs verdient in Führung. Auch im Anschluss blieben die Kuranda-Schützlinge spielbestimmend und ließen den Kontrahenten zu kaum einem Zeitpunkt wirklich in die Partie kommen. Zudem legte man kurz vor dem Gang in die Kabinen einen weiteren Treffer nach und sorgte damit dafür, dass die Linzer bereits frühzeitig auf die Siegerstraße einbogen. Adilaid Dizdarevic versenkte die Kugel gekonnt in den Maschen – 2:0.

In Unterzahl: Linzer schießen noch weitere drei Tore

Nur wenige Minuten waren nach dem Seitenwechsel erst verstrichen, als die Hausherren prompt einen gewaltigen Rückschlag zu verkraften hatten: Mathias Ablinger flog nach einer klaren Torchancenverhinderung mit Rot vom Platz und schwächte folglich seine Mannschaft in numerischer Hinsicht. Ein Umstand, der nun sinngemäß den Gästen in die Karten spielte, tat man sich doch in Überzahl zunächst leichter, das Spielgerät in den eigenen Reihen zu bewegen und in weiterer Konsequenz an Kontrolle zu gewinnen. Nichtsdestotrotz wurde die Windischhofer-Elf in dieser Phase zu wenig zwingend, um dem Spiel eine entscheidende Wende zu geben. Ganz im Gegenteil: Durch die nun deutlich offensivere Ausrichtung offenbarte man dem Kontrahenten Räume, die dieser auch in Unterzahl beneidenswert zu bespielen wusste. Die brutale Folge: drei Treffer in nicht einmal sieben Minuten (66., 71., 73.). So stellten Gentian Latifi und Kenan Ramic mit einem Doppelpack kurzerhand auf 5:0 und erstickten folgerichtig jegliche Gäste-Hoffnungen auf einen Punkt im Keim. Die Niederösterreicher betrieben letztlich in den Schlussminuten nur noch Ergebniskosmetik und verkürzten durch zwei Treffer von Julian Riedl auf 5:2. Einen Einfluss auf den Ausgang dieser Begegnung hatte dies allerdings ohnehin nicht mehr.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SPG Edelweiss/Neue Heimat):

„Das Spiel ist für uns super gelaufen. Wir haben wieder unsere Heimstärke unter Beweis gestellt und drei Punkte eingefahren. Der Sieg geht so völlig in Ordnung. St. Valentin hat nach dem Ausschluss etwas die Defensive vernachlässigt – das hat uns dann in Kontersituationen in die Karten gespielt.

Die Besten: Christian Rausch (RV/LV, SPG Edelweiss/Neue Heimat), Gentian Latifi (LMF, SPG Edelweiss/Neue Heimat)

