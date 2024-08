2:0! Union Mondsee fährt durch Auswärts-Erfolg gegen Union Ostermiething ersten drei Punkte der Saison ein

Details Donnerstag, 15. August 2024 21:02

Die Union Stampfl-Bau Ostermiething strahlt nach den ersten beiden Runden in der LT1 OÖ-Liga von der Tabellenspitze. Die Mühllechner-Truppe besticht mit einer beneidenswerten Frühform und bestätigt damit bis dato jene Leistungen, die bereits in der vergangenen Spielzeit für eine so erfolgreiche Hinrunde gesorgt hatten. Am Donnerstagabend empfingen die Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet nun mit der Union Raiffeisen Mondsee eine Mannschaft, die den internen wie externen Erwartungen noch etwas hinterherhinkt – die Plasser-Truppe hält erst bei zwei Zählern. Am heutigen Abend setzte man nun aber das erste Ausrufezeichen an die Konkurrenz: 2:0 das Endergebnis.

Gäste führen zur Pause verdient

Die Mondseer starteten vor einer tollen Kulisse, rund 600 Zuschauer mitumfassend, enorm engagiert und diszipliniert in diese Begegnung und profitierten darüber hinaus von einem nahezu idealen Beginn. Keine zehn Minuten waren verstrichen, als die Gastgeber von den Plasser-Schützlingen nach eigenem Eckball überfallsartig ausgekontert wurden und sich folglich durch einen wuchtigen Abschluss von Alexander Peter kurzerhand mit einem 0:1-Rückstand konfrontiert sahen. Bitter aus Sicht der Mondseer: Der Torschütze musste nur wenig später mit Verdacht auf eine muskuläre Verletzung ausgewechselt werden. Nichtsdestotrotz blieben die Gäste auch im Anschluss die tonangebende Mannschaft und sorgten durch ein extrem agiles sowie entschlossenes Auftreten dafür, dass die zuletzt so stark performenden Hausherren nicht wirklich zu ihrem Spiel finden konnten.

Ostermiething kommt nicht auf Touren

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen am grünen Rasen von Ostermiething nur kaum. So waren es auch in Durchgang zwei die Mondseer, die über weite Strecken der Begegnung die Kontrolle innehatten und insbesondere in der Defensive so gut wie nichts anbrennen ließen. Durch geschicktes Stellungssspiel sowie eine brutal effiziente Zweikampfführung erstickte die Plasser-Elf jegliche Angriffsbemühungen des Kontrahenten meist im Keim. Lediglich die eine oder andere Halbchance stand auf der Habenseite der Gastgeber. In Minute 58 erhöhte schließlich Tobias Freinberger nach einem Freistoß per Kopf auf 2:0 für die Mondseer und sorgte damit gleichsam für eine Art Vorentscheidung in einem Aufeinandertreffen, welches sich rückblickend seit der Anfangsphase fest in den Händen der Gäste befand. Die Plasser-Schützlinge hievten den Vorsprung schlussendlich auf souveräne Manier über die Zeit und fuhren dadurch den ersten Saisonsieg im dritten Meisterschaftsspiel ein.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Das war am Ende des Tages eine klare Angelegenheit. Unsere Mannschaft war, das muss man einfach so sagen, heute sehr stark. Wir haben Ostermiething kaum ins Spiel kommen lassen. Der Sieg ist dementsprechend sehr verdient.“

