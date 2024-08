SU Bad Leonfelden übernimmt nach torlosem Remis gegen DSG Union Perg vorerst die Tabellenspitze!

Details Freitag, 16. August 2024 09:40

Mit drei Punkten aus zwei Partien startete die DSG Union HABAU Perg recht ordentlich in die neue Spielzeit der LT1 OÖ-Liga. Vor heimischem Publikum war man nun sinngemäß darauf aus, den positiven Auftakt fortzusetzen und im Idealfall einen vollen Erfolg gegen die SU Vortuna Bad Leonfelden nachzulegen – angesichts der bis dato makellosen Bilanz der Gäste allerdings kein einfaches Unterfangen. Schlussendlich teilten sich die beiden Mannschaften aus dem Mühlviertel die Zähle und trennten sich nach neunzig Minuten mit einem 0:0.

Kurzweilige erste Halbzeit ohne Tore

So viel vorweg: Am gestrigen Donnerstagabend entwickelte sich von Beginn an ein sehr kurzweiliges Aufeinandertreffen, welches die rund 300 Zuschauer in bestechender Regelmäßigkeit mit Strafraumaktionen verwöhnte und demzufolge rückblickend sicherlich zu den Remis der besseren Sorte zu rechnen ist. Aber der Reihe nach: Es waren die Hausherren, die den besseren Auftakt in diese Begegnung verzeichneten und dabei insbesondere mit geradlinigem Kombinationsspiel überzeugten. Immer wieder fand die Prandstätter-Elf das ideale Timing, um durch einen präzisen Pass in die Schnittstelle den Defensivverbund des Kontrahenten auszuhebeln. Wichtigster Zielspieler dafür im Lager der Perger: Cem Aygün. Der Angreifer sollte an diesem Abend allerdings nicht seinen besten Tag erleben und blieb bereits in Halbzeit eins des Öfteren im Abschluss glücklos. Auf der Gegenseite versteckten sich auch die Gäste keineswegs – man verbuchte die eine oder andere durchaus vielversprechende Einschussmöglichkeit, jedoch ohne Ertrag.

Perg scheitert an Latte

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich die Charakteristik dieser Partie so gut wie gar nicht. Dementsprechend schnell ist Halbzeit zwei auch erzählt. Beide Mannschaften lieferten sich weiterhin ein offenes Aufeinandertreffen, die Heimischen dahingehend mit den etwas besseren und deutlicheren Torchancen – Nico Marek scheiterte unter anderem am Quergebälk. Während folglich im Lager der DSG vor allem Aygün und Daniel Steinbauer richtige Hochkaräter leichtfertig liegen ließen, war es aufseiten der SU Bad Leonfelden Daniel Radouch, der gerade in der Schlussphase nochmals für gehörig Gefahr sorgte, aus den sich ergebenden Chancen allerdings kein Kapital mehr schlagen konnte. Somit blieb es schlussendlich beim 0:0, welches für beide Teams nicht gänzlich unzufriedenstellend sein dürfte.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Das Unentschieden geht so schlussendlich schon in Ordnung, wenngleich wir über das ganze Spiel sicher mehr gute Torchancen vorgefunden haben. Wir haben jetzt das zweite Match in dieser Saison zu Null gespielt, dahingehend können wir mit dem defensiven Auftreten sehr zufrieden sein. In punkto Chancenverwertung werden wir weiter hart daran arbeiten, um unsere Möglichkeiten in Zukunft effizienter zu nützen. Dann werden wir solche Spiele wie heute auch wieder gewinnen.“

Der Beste: Jonas Oberaigner (TW, SU Bad Leonfelden)

