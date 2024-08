3:1-Heimsieg gegen SPG Pregarten – SV sedda Bad Schallerbach zurück an der Spitze

Details Freitag, 16. August 2024 22:02

Die Zielsetzung des SV sedda Bad Schallerbach vor dem heutigen Heimspiel der LT1 OÖ-Liga gegen die SPG Algenmax Pregarten war klar: Mit einem vollen Erfolg wollte man die blütenweiße Weste wahren und folglich wieder an die Spitze des Klassements stürmen. Dieses Vorhaben konnte schlussendlich in die Tat umgesetzt werden. Die Renner-Elf hält somit beim Punktemaximum von neun Zählern – als einziges OÖ-Liga-Team.

Gäste schocken Kontrahenten früh

Was vor rund 320 Zuschauern umgehend auffiel: Der SV sedda Bad Schallerbach, als klarer Favorit in dieses Match gegangen, startete ungewohnt nervös, teils fahrig. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass es die SPG zu Beginn richtig gut machte und durch unbeschwertes Offensivspiel dem Gegner sofort zusetzte. Nach einer schönen Kombination brachte man in letzter Instanz Kapitän Markus Blutsch in Schussposition und dieser versenkte die Kugel gekonnt im Winkel – 0:1 (4.). Davon ließ sich der Favorit aber keineswegs verunsichern und fand allmählich zu den gewohnten Stärken. Es entwickelte sich eine sehenswerte Partie, in welcher der SV sedda Bad Schallerbach das aktivere Team war gegen eine Mannschaft, die aber weiterhin ebenfalls eine gewisse Gefahr ausstrahlte. Was sich die Mühlviertler heute jedoch zweifelsohne vorwerfen lassen müssen: Man ließ zu viele Standards zu, welche – und das ist bekannt – von Bad Schallerbachs Kapitän Dominik Stadlbauer allermeist perfekt getreten werden. Es war ein Mittel, welchem zweifelsohne ein spielentscheidender Charakter zukam. In der 31. Minute meldete sich die Renner-Truppe zurück und stellte verdientermaßen auf 1:1. Nach einem Stadlbauer-Freistoß köpfte Stürmer Alexander Fröschl zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein. In der ersten Hälfte fand der Gastgeber dann noch eine weitere dicke Gelegenheit vor: Offensivmann Michael Schröttner fand aber seinen Meister im glänzend parierenden Pregarten-Keeper Tobias Jetzinger (45.+1).

Hausherren legen noch zwei Treffer nach

Einen perfekten Start in den zweiten Durchgang erwischte der SV sedda Bad Schallerbach, der in der 52. Minute in Führung ging: Nach einem Stadlbauer-Eckball, es war der zu diesem Zeitpunkt bereits achte in jenem Match, gelangte das Leder über Umwege zum aufgerückten Innenverteidiger Valentin Frank, der es aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Eine Viertelstunde später die Vorentscheidung: Sommerneuzugang Manuel Schmidl setzte Schröttner in Szene, der zum 3:1 einschoss. Danach blieben die Hausherren aktiv und entwickelten immer wieder Druck gegen einen Kontrahenten, der aber keineswegs aufgab. Die Pregartner versuchten noch einmal alles, scheiterten aber immer wieder an der aktuell besten Defensive der Liga.

Stimmen zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Es war ein hochverdienter Sieg gegen einen guten Gegner. Es war nicht einfach. Die Tabellenführung interessiert mich weniger. Wichtig ist, dass wir die nötigen Punkte geholt haben, um uns vorne in der Tabelle festzusetzen.“

Dominik Nimmervoll (Trainer SPG Pregarten):

„Wir sind mit der Leistung zufrieden. Darauf können wir aufbauen. Wir haben gegen eine der wahrscheinlich besten Mannschaften gespielt. Der Sieg von Bad Schallerbach war verdient.“

Die Besten: Florian Maier (IV, SV sedda Bad Schallerbach), Valentin Frank (IV, SV sedda Bad Schallerbach), Michael Schröttner (ST, SV sedda Bad Schallerbach)

