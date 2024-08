Union Dietach setzt Ausrufezeichen! Ruttensteiner-Elf bezwingt SV Bad Ischl deutlich mit 5:1 und fährt zweiten Saisonsieg ein

Details Samstag, 17. August 2024 08:12

Die Union PROCON Dietach musste in der Vorwoche einen herben Dämpfer verkraften, als man gegen die SU St. Martin/M. auf eigener Anlage den Kürzeren zog. Am Freitagabend wollte die Ruttensteiner-Truppe nun sinngemäß eine prompte Reaktion zeigen und im Rahmen der 3. Runde der LT1 OÖ-Liga beim Auswärtsmatch gegen den SV Zebau Bad Ischl voll punkten. Jenes Vorhaben wurde letztlich auf beneidenswerte Art und Weise in die Tat umgesetzt: Man zeigte einem abermals kämpferisch starken Kontrahenten beinhart die Grenzen auf und setzte sich schlussendlich deutlich mit 5:1 durch.

Einwürfe als Mittel zum Erfolg

Dabei legten die Gäste aus Dietach bereits in der Anfangsphase den Grundstein für den späteren Erfolg und gingen nach nicht einmal fünf absolvierten Minuten durch Valentin Schwaiger in Führung. Der Mittelfeldakteur versenkte das Spielgerät nach einem weiten Einwurf in den Maschen – 1:0. Eine gute Viertelstunde wurde es dann aus Sicht der Zebau-Truppe doppelt ärgerlich, fing man sich in der 19. Minute doch aus einer nahezu identen Situation ein weiteres Gegentor – der Torschütze abermals der stark aufgelegte Valentin Schwaiger. Die Mannen aus dem Salzkammergut zeigten sich von jenem Spielstand jedoch nur mäßig beeindruckt und schlugen nur kurz darauf durch Isaak Ortner prompt zurück. Es folgte die beste Phase der Bad Ischler, die nun sichtlich energisch auf den Ausgleich drängten – gelingen sollte dieser, zumindest vor der Halbzeit, allerdings nicht mehr.

Dietach zeigt seine beneidenswerten Qualitäten

Mit dem Seitenwechsel übernahmen kurzerhand wieder die Gäste das Kommando, spielten druckvoll sowie zielstrebig nach vorne und schnürten demzufolge den Kontrahenten immer weiter in deren Hälfte ein. Nach etwas mehr als einer Stunde folgte dann die endgültige Vorentscheidung, schlugen die Ruttensteiner-Schützlinge doch kurzerhand per Doppelschlag beinhart zu und stellten durch Denis Berisha und Michael Dietl auf 4:1. Mit jenem komfortablen Vorsprung im Rücken war es dann für die Union Dietach ein Leichtes, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Schlussphase fixierte letztlich Luka Valentic mit dem fünften Treffer an diesem Abend den Endstand in einer alles in allem doch deutlichen Angelegenheit. Somit müssen die Mannen aus dem Salzkammergut weiter auf den ersten vollen Erfolg in dieser Spielzeit warten.

Stimme zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Der Sieg ist auf jeden Fall verdient. Bad Ischl hatte nach dem Anschlusstreffer ihre beste Phase, da war es wichtig, dass wir mit dem 2:1 in die Pause gekommen sind. Danach haben wir es wieder richtig gut gemacht, unser Spiel auf den Platz gebracht und dem Gegner kaum mehr eine Chance gelassen.“

Die Besten: Valentin Schwaiger (RMF, Union Dietach), Elvir Hasic (LV, Union Dietach)

