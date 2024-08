Schwere Verletzung überschattet ersten Meisterschafts-Erfolg der SPG Weißkirchen/Allhaming gegen UFC Rohrbach-Berg!

Details Samstag, 17. August 2024 09:01

Der UFC Hama Trucks Rohrbach-Berg wartet zwar seit seinem Aufstieg in die LT1 OÖ-Liga noch auf den ersten Saisonsieg, trat allerdings bereits den Beweis an, dass man in Oberösterreichs höchster Amateur-Spielklasse zweifelsohne konkurrenzfähig ist. Die nächste Möglichkeit auf die ersten drei Punkte bot sich für die Mühlviertler am Freitagabend gegen die noch schwächelnde SPG Weißkirchen/Allhaming. Diese Chance konnte letztlich, unter anderem auch aufgrund eines unglücklichen Spielverlaufs, nicht genutzt werden: Die Zebras setzten sich nach neunzig Minuten mit 2:1 durch.

Schockmoment und Gäste-Elfmeter vor der Pause

Dabei entwickelte sich gerade im ersten Durchgang ein sehr ausgeglichenes Kräftemessen, in dem beide Offensivfraktionen mit enormem Offensivdrang auf sich aufmerksam machten und demzufolge für eine sehr kurzweilige Begegnung sorgten. Die erste Topchance in dieser Begegnung verbuchten die Hausherren, Yigit Yilmaz versagten allerdings nach idealem Steckpass die Nerven. Doch auch die Gäste aus Weißkirchen fanden immer wieder Mittel und Wege, insbesondere über die Flügel, in die Gefahrenzone des Kontrahenten vorzudringen. Zudem sorgten Standardsituationen dafür, dass die heimische Defensive regelmäßig maximal gefordert wurde. Der erste Treffer gelang letztlich aber wieder dem Aufsteiger, der in Minute 40 durch Matyas Markytan eiskalt zuschlug und die Gastgeber kurzerhand in Front hievte. Kurz darauf ereignete sich jedoch eine Serie von Negativereignissen aus Sicht der Eisschiel-Elf, welche den weiteren Spielverlauf maßgebend beeinflussen sollten: Bei einem Angriff der Zebras kam es zu einem unglücklichen Zusammenstoß zwischen dem heimischen Keeper Klaus Aichbauer und einem Feldspieler im Strafraum – dabei verletzte sich der Torhüter so schwer, dass er umgehend ins Krankenhaus gebracht und am selben Abend noch operiert werden musste. Darüber hinaus entschied der Schiedsrichter bei dieser Aktion auf Rot für den Schlussmann – die Hausherren somit auch nur mehr zu Zehnt. Den fälligen Elfmeter verwandelte anschließend Filip Kajic souverän – 1:1.

SPG Weißkirchen/Allhaming profitiert von numerischer Überlegenheit

Nach dem Seitenwechsel machten die Zebras umgehend kurzen Prozess, gingen nach 50 Minuten durch Samuel Grillmayr in Führung und verstanden es in weiterer Folge, mit einem Mann mehr das Spiel weitgehend zu kontrollieren. Die Gastgeber hingegen kämpften aufopferungsvoll, taten sich aber gegen einen kompakt stehenden Kontrahenten schwer, gerade in Unterzahl nochmals für entscheidende Akzente zu sorgen. Somit brachten die Olzinger-Schützlinge den Sieg schlussendlich souverän über die Zeit und durften sich folglich über die ersten drei vollen Punkte in dieser Meisterschaft freuen. Für den Aufsteiger wurde es letztlich zu einem Abend zum Vergessen.

Stimme zum Spiel

Franz Hofer (Sportlicher Leiter UFC Rohrbach-Berg):

„Für uns ist das ein sehr schmerzhafter Abend. Die Verletzung von unserem Torhüter hat uns schon zu schaffen gemacht – wir haben danach noch alles probiert, in Unterzahl war es aber sehr schwierig. Wir haben trotzdem wieder gesehen, dass wir definitiv mithalten können. Jetzt gilt es das Spiel zu verarbeiten, um nächste Woche wieder voll anzugreifen.“

Der Beste: Samuel Grillmayr (LMF, SPG Weißkirchen/Allhaming)

