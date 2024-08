Dank Lucky-Punch in der 93. Minute: SV Gmundner Milch tütet gegen SU St. Martin/M. ersten Punktgewinn ein!

Details Samstag, 17. August 2024 21:03

Noch ein wenig Anpassungszeit an die neue sportliche Umgebung scheint der SV Gmundner Milch seit dem Aufstieg in die LT1 OÖ-Liga zu benötigen. Die bisherige Bilanz der Traunseestädter ist ernüchternd: Zwei Spiele, fünf Gegentore, null Punkte. Der Tabellenletzte steht damit in Runde drei bereits gewissermaßen unter Zugzwang, möchte man den Kontakt zum Mittelfeld nicht bereits zu einem derart frühen Zeitpunkt verlieren. Am Samstagnachmittag ging es nun für die Waldl-Truppe gegen die SU STRASSER Steine St. Martin/M. ran. Im Mühlviertel lieferte man eine starke Vorstellung und knöpfte dem vermeintlichen Favoriten einen Zähler ab.

Traunseestädter mit Lattenpech nach wenigen Augenblicken

Die Gmundner starteten überfallsartig in diese Begegnung und machten schnell klar, dass man sich an diesem Tag nicht so leicht geschlagen geben würde. Dabei scheiterte Bernd Schörghuber nach nur wenigen Sekunden mit einem wahren Kracher aus gut und gerne dreißig Metern am Quergebälk und setzte damit eine erste Durftmarke im Strafraum des Kontrahenten. Nach einer guten Viertelstunde beruhigte sich das Geschehen am Rasen insofern, als dass die Offensivfraktion der Traunseestädter nun von der heimischen Abwehrreihe besser in Zaum gehalten werden konnte. Mit Fortdauer der Begegnung sorgte auch der Gastgeber immer wieder für Akzente im letzten Drittel und bestach dort sogleich mit brutaler Effizienz: In Minute 28 versenkte Marek Kalousek einen Freistoß mit etwas Glück im Gehäuse zum 1:0 – der Ball wurde von einem Defensiv-Akteur noch entscheidend abgefälscht und fiel dadurch unhaltbar in die Maschen. Ein Rückschlag für die Waldl-Truppe, auf welchen die Traunseestädter vor der Pause keine adäquate Antwort mehr fanden.

Gmunden schlägt in Nachspielzeit zurück

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich vorerst eine weitestgehend ausgeglichene Begegnung, in der die Gmundner zwar ein leichtes Übergewicht in punkto Spielanteilen aufwiesen, aus diesem allerdings zu selten Kapital schlugen. Auf der Gegenseite wussten die Hausherren bei ihren Offensivaktionen stets für Gefahr zu sorgen, verpassten es jedoch ebenso, aus aussichtsreichen Positionen für eine Art Vorentscheidung zu sorgen – so vergab unter anderem Fabian Lohr nach idealem Zuspiel eine der hochkarätigsten Torchancen. In der Schlussviertelstunde erhöhte dann wieder der Aufsteiger aus Gmunden die Schlagzahl und drängte nun vehement auf den Ausgleich und den damit verbundenen ersten Punktgewinn in der neuen Liga. Jener Aufwand sollte letztlich auch belohnt werden: Es lief bereits die Nachspielzeit, als Ermin Durgutovic per gefühlvollem Lupfer zum 1:1 einschoss und somit dafür sorgte, dass die Waldl-Schützlinge im dritten Saisonspiel zum ersten Mal anschrieben.

Stimme zum Spiel

Christoph Rudelstorfer (Sportlicher Leiter SU St. Martin/M.):

„Über neunzig Minuten gesehen geht das Unentschieden in Ordnung. Wir haben gewusst, dass es ein sehr schweres Spiel wird, und so war es dann auch. Wenn man so spät den Ausgleich kassiert, ist das natürlich immer sehr bitter.“

Die Besten: Marek Kalousek (ST, SU St. Martin/M.) bzw. Ermin Durgutovic (ST, SV Gmundner Milch)

