SV Gmunden feiert gegen Bad Ischl ersten Saisonsieg

In einem Duell der 4. Runde der LT1 OÖ Liga konnte der SV Gmundner Milch einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den SV Bad Ischl einfahren und sich nach dem Aufstieg über den erten Dreier freuen. Nachdem die erste Halbzeit ohne Tore endete, sorgten zwei Treffer in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung zugunsten der Keramikstädter.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer vielversprechenden Aktion der Gmundner, als sie bereits in der 12. Minute einen Freistoß zugesprochen bekamen. Der Ball landete jedoch am Lattenkreuz, was den ersten großen Aufreger des Spiels darstellte. Die erste Hälfte war insgesamt ausgeglichen, beide Mannschaften hatten ihre Chancen. In der 18. Minute hatten die Gäste aus Bad Ischl ihren ersten gefährlichen Torschuss, den jedoch der Gmundner Torhüter Tokic souverän parierte.

Bis zur Halbzeitpause gelang es keiner der beiden Mannschaften, die Oberhand zu gewinnen. Trotz weiterer Chancen, wie beispielsweise einem Weitschuss von Leitner, der ans Lattenkreuz ging, blieb es beim 0:0 zur Halbzeit. Das Ergebnis spiegelte den Verlauf der ersten Halbzeit wider, in der beide Teams um die Spielkontrolle rangen.

Kapitän bringt Aufsteiger in Front

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einer Druckphase des SV Gmundner Milch. Schon in der 49. Minute vergaben die Gmundner eine weitere Großchance. Doch die Hartnäckigkeit der Gastgeber sollte sich schließlich auszahlen. In der 63. Minute gelang es dem Kapitän der Keramikstädter, Sebastian Leitner, nach einer Ecke den Ball im Netz zu versenken und die 1:0-Führung zu erzielen. Dieser Treffer war der verdiente Lohn für die intensiven Bemühungen der Gmundner, die nach der Pause deutlich mehr Druck ausgeübt hatten.

Die Gäste aus Bad Ischl bemühten sich in der Folgezeit um den Ausgleich und erhöhten den Druck auf die Gmundner Defensive. Doch die Gmundner verteidigten ihre Führung geschickt und ließen keine weiteren Großchancen der Ischler zu. In der Schlussphase des Spiels nahm die Intensität noch einmal zu, und beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball.

In der 90. Minute sorgte dann Erol Zümrüt für die endgültige Entscheidung. Nach einem starken Schuss von Paul Gunst, den der Ischler Torhüter zunächst abwehren konnte, war Zümrüt im Nachschuss zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Dieser Treffer besiegelte den Sieg für die Gmundner.

Das Spiel endete nach fünfminütiger Nachspielzeit mit einem verdienten 2:0-Erfolg für den SV Gmundner Milch. Die Keramikstädter zeigten besonders in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und konnten sich durch die Tore von Leitner und Zümrüt drei wichtige Punkte sichern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter HochUndWeitBringtSicherheit (845 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter HochUndWeitBringtSicherheit mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.