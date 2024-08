„Durch Schiedsrichterentscheidungen wurde die Partie entschieden!“ – Die Statements beider Trainer zum 2:2 zwischen SPG Pregarten und SPG Edelweiss/Neue Heimat

Details Freitag, 23. August 2024 22:53

Lediglich einen Zähler hatte die SPG Algenmax Pregarten in den ersten drei Runden der LT1 OÖ-Liga geholt. Im heutigen Heimmatch gegen die besser klassierte SPG Edelweiss/Neue Heimat wollte man endlich den ersten vollen Erfolg einfahren. Dies gelang nicht. Die Pregartner gerieten durch zwei verwandelte Elfmeter in Rückstand, zeigten dann aber Moral und holten noch einen Zähler. Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit beiden Trainern.

Dominik Nimmervoll (Trainer SPG Pregarten):

„Für uns sind die ersten Runden nicht optimal verlaufen. Wir haben uns mehr erwartet und wollten heute den ersten Dreier holen. Es hat leider nicht gereicht. Wir waren früh mit 0:2 in Rückstand. Der erste Elfmeter war fragwürdig, der zweite war Betrug. Durch Schiedsrichterentscheidungen wurde die Partie entschieden. Wir sind dann zurückgekommen und haben eine gute Moral gezeigt. Mit der Leistung sind wir grundsätzlich zufrieden. Wenn dir nach 25 Minuten mit zwei solchen Entscheidungen der Stecker gezogen wird und man dann zurückkommt, ist das okay. Jetzt geht es auswärts gegen St. Valentin. Wir müssen wieder unser Leistungslevel abrufen und uns in ein paar Situationen cleverer anstellen. Dann werden wir den ersten Sieg holen.“

Stefan Kuranda (Trainer SPG Edelweiss/Neue Heimat):

„Wir sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen durch zwei Elfer, die wir durch unsere Spielweise auch provoziert haben. Wir waren dann spielbestimmend, haben aber durch einen Eigenfehler das 2:1 kassiert. Pregarten hat dann Druck gemacht, ohne aber große Chancen zu haben. Sie hatten mehr Spielanteile. Kurz nach der Halbzeit ist uns wieder ein individueller Fehler unterlaufen. Dadurch fiel das 2:2. Dann hat man das Cup-Spiel unter der Woche gemerkt. Die Kräfte haben nachgelassen. Pregarten war da gefährlicher, aber nicht wirklich zwingend. Insgesamt war es ein gutes Spiel. Pregartens Manuel Pichler hatte am Schluss noch eine dicke Chance. Es war schlussendlich ein gerechtes Remis.“

SPG Pregarten – SPG Edelweiss/Neue Heimat: 2:2

Die Besten: Lukas Denk (LV, SPG Pregarten), Martin Lindak (RMF, SPG Pregarten), Christian Rausch (LV, SPG Edelweiss/Neue Heimat), Florian Sprinzing (RV, SPG Edelweiss/Neue Heimat)

