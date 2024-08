„Dieser Dreier ist ganz wichtig. Heute haben wir uns endlich belohnt!“ – Gmundens Trainer Markus Waldl nach 2:0-Derbysieg gegen SV Bad Ischl im Interview

Details Freitag, 23. August 2024 23:10

Endlich ist es zurück, das Salzkammergut-Derby zwischen dem SV Gmundner Milch und dem SV Zebau Bad Ischl in der LT1 OÖ-Liga! Vor einer atemberaubenden Kulisse, über 1000 Zuschauer mitumfassend, setzten sich die Gmundner schlussendlich verdient durch und tüteten somit den ersten vollen Erfolg seit der Rückkehr in die höchste Spielklasse des Bundeslandes ein (Spielbericht). Nach vier absolvierten Runden wartet der Konkurrent indes noch auf den Premierensieg der aktuellen Saison. Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit Gmundens Trainer Markus Waldl und bat Bad Ischls stellvertretenden Sektionsleiter Jürgen Schaufler um ein Statement.

Ligaportal: Was waren heute schlussendlich die Erfolgsfaktoren?

Waldl: „Es war ein sehr enges Spiel. Wir hatten die 120 Minuten vom Dienstag noch in den Beinen. Wir haben heute sehr konzentriert und fokussiert gespielt. Speziell in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Schlussendlich haben wir verdient gewonnen. Wir hatten noch zwei Stangenschüsse und insgesamt die besseren Chancen.“

Ligaportal: 1050 Fans waren heute anwesend. Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen?

Waldl: „Es war unglaublich. Die Atmosphäre war toll, die Stimmung super. Die Fans haben uns nach vorne gepeitscht. Insgesamt war es eine schöne runde Geschichte. Gmunden hat allgemein ein sehr tolles Publikum.“

Ligaportal: Ihr habt nun den ersten Dreier seit dem Aufstieg eingefahren. Wie wichtig ist dieser – insbesondere für das Selbstvertrauen der Mannschaft?

Waldl: „Dieser Dreier ist ganz wichtig. Wir haben uns in den letzten Wochen an die Liga gewöhnt. Wir wissen jetzt, wie wir es anlegen müssen. Bislang haben wir uns für unsere Leistung noch nicht wirklich belohnt. Heute war es so weit. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Statement von Bad Ischls stellvertretendem Sektionsleiter Jürgen Schaufler zur 0:2-Niederlage:

„Aufgrund der zweiten Hälfte ist Gmunden der verdiente Sieger. Sie hatten die besseren Chancen. Wir haben Eigenfehler gemacht und der Gegner hat uns bestraft.“

SV Gmundner Milch – SV Bad Ischl: 2:0

Die Besten: Paul Gunst (ZMF, SV Gmundner Milch), Valentin Harringer (LV, SV Gmundner Milch)

