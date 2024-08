UFC Rohrbach-Berg feiert Premierensieg in OÖ-Liga: 2:1-Auswärtserfolg gegen Union Mondsee

Details Samstag, 24. August 2024 08:17

Noch ohne Niederlage steht die Union Raiffeisen Mondsee nach drei Runden in der LT1 OÖ-Liga da. Zuletzt holte die Plasser-Truppe, die wohl zum engeren Favoritenkreis im Rennen um den Meistertitel zu zählen ist, den Premierensieg in dieser Spielzeit. Nun empfing man auf eigener Anlage den Aufsteiger UFC Hama Trucks Rohrbach-Berg. Die Mühlviertler warten in der neuen sportlichen Umgebung noch auf den ersten vollen Erfolg. Diesen konnte man letztlich, doch etwas überraschend, am gestrigen Abend einfahren: Man rang den vermeintlichen Favoriten mit 2:1 nieder.

Markytan hievt Underdog in Front

Dabei starteten die Heimischen vor gut 350 Zuschauern durchwegs engagiert sowie angriffslustig, stießen nach rund sechs Minuten das erste Mal in die gegnerische Gefahrenzone vor und scheiterten durch einen Lattentreffer von Maximilian Grössinger nur denkbar knapp an einer möglichen frühen Führung. In weiterer Folge kämpften sich auch die Gäste aus dem Mühlviertler mit viel Einsatz und Intensität in diese Begegnung und präsentierten sich an diesem Abend unfassbar effizient in Sachen Torabschluss. In Minute 23 hievte Matyas Markytan den Aufsteiger durch einen platzierten Kopfball kurzerhand in Front und sorgte damit dafür, dass die Mondseer prompt unter Zugzwang gerieten. Die Hausherren setzten folglich den Kontrahenten in dessen Aufbauspiel ungemein unter Druck, erzwangen so immer wieder Fehler, verabsäumten es jedoch, aus diesen auch Kapital zu schlagen. Somit ging es mit einem knappen Rückstand der Gastgeber in die Kabinen.

Joker sichert Gästen ersten vollen Erfolg

Die Mondseer kamen im Anschluss mit einer gehörigen Portion Entschlossenheit und Zielstrebigkeit aus der Halbzeit und kombinierten sich demzufolge regelmäßig ins letzte Drittel des Gegners. Dort mangelte es allerdings immer wieder an der Präzision beim finalen Zuspiel, um den Abwehrverbund der Mühlviertler auch ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. In Minute 57 drückte man das runde Leder aber dennoch über die Linie, Tobias Freinberger war nach einem Corner zur Stelle – 1:1. Es folgte die zweifelsohne gefährlichste Phase der Mondseer, die nun vehement auf die erstmalige Führung in dieser Begegnung drängten – erneut offenbarte sich allerdings eine gewisse fehlende Abstimmung in der Offensivfraktion, die letztlich dafür sorgen sollte, dass die Gastgeber nach neunzig Minute ohne Punkte dastanden. So schlugen nämlich auf der Gegenseite die Mühlviertler nochmals kurz vor Ende der Partie durch den nur Augenblicke zuvor eingewechselten Jonas Wöß zu und fuhren damit ihren Premierensieg in Oberösterreichs höchster Amateur-Spielklasse ein. Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle, dass auch Gäste-Torhüter Raphael Hartl durch die eine oder andere Monsterparade maßgeblichen Anteil am Auswärtserfolg des Aufsteigers hatte.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Wir befinden uns gerade in einer schwierigen Phase. Es ist eine gewisse Verunsicherung in der Mannschaft. Wir hatten hinten wie vorne unsere Probleme. Dann ist es in der OÖ-Liga schlicht und ergreifend schwierig, Punkte zu holen.“

Die Besten: Raphael Hartl (TW, UFC Rohrbach-Berg), Matyas Markytan (ST, UFC Rohrbach-Berg)

