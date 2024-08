0:1-Auswärtsniederlage gegen SPG Weißkirchen/Allhaming – SV sedda Bad Schallerbach ist Tabellenführung wieder los

Details Samstag, 24. August 2024 09:09

Als Spitzenreiter war der SV sedda Bad Schallerbach in den vierten Matchtag der LT1 OÖ-Liga gegangen. Dabei musste man die Reise zur traditionell so heimstarken SPG Weißkirchen/Allhaming antreten. Schlussendlich setzten sich die Hausherren knapp mit 1:0 durch, holten den zweiten Sieg in Folge und klettern in der Tabelle kontinuierlich nach oben. Nachdem die Renner-Truppe als einziges Team zum Start drei Mal en suite gewonnen hatte, setzte es nun die erste Niederlage, wodurch man von der Spitze verdrängt wurde.

Keine Tore in Hälfte eins

In einer Partie, in welcher die Hausherren mit Ausfällen zentraler Akteure zu kämpfen hatten, war der SV sedda Bad Schallerbach zunächst das bessere Team. Die Zebras legten den primären Fokus sichtlich darauf, in der Defensive kompakt zu stehen und die Kreise der so starken Individualisten in den Reihen des Kontrahenten einzudämmen. Die Gäste fanden in Durchgang eins dicke Chancen vor, scheiterten aber immer wieder am Abwehrverbund des Gegners, an einem stark parierenden Weißkirchen-Keeper Lorenz Höbarth oder schlichtweg an der mangelnden Präzision im vordersten Drittel. Pascal Hofstätter und Michael Schröttner waren in dieser Phase einem Treffer ganz nahe. Gegen Ende der ersten Hälfte wurde Schröttner zudem im Strafraum der Weißkirchner gestoppt, zum Unverständnis der Gäste blieb ein Pfiff des Unparteiischen aber aus.

Stefan Spielbichler mit Tor des Tages

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Renner-Elf das aktivere, spielbestimmende Team und kombinierte sich immer wieder mit flachem Kurzpässen durch die Reihen der Zebras, wissend um die Kopfballstärke und die daraus resultierende Lufthoheit der Heimischen. Dicke Chancen von Sommerneuzugang Manuel Schmidl und Schröttner blieben jedoch abermals ungenutzt. Mit Fortdauer des zweiten Durchgangs kam dann aber die SPG immer besser in die Partie und setzte durch den zur Halbzeitpause eingewechselten Philipp Stangl eine erste offensive Duftmarke in Minute 72. Drei Minuten später dann die spielentscheidende Szene: Weißkirchen-Stürmer Stefan Spielbichler hielt aus rund 20 Metern drauf, der Ball wurde dabei leicht abgefälscht, sodass er eine sonderbare Flugkurve annahm und sich hinter Bad Schallerbachs Keeper Kai Lang ins lange Kreuzeck senkte – ein Schock für die Gäste, die in der Schlussphase noch einmal alles probierten. Ein fokussiert und aufopferungsvoll verteidigender Defensivverbund des Kontrahenten war aber gestern einfach nicht zu überwinden.

Stimmen zum Spiel:

Alfred Olzinger (Trainer SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir freuen uns riesig, dass wir so eine spielstarke Mannschaft wie Bad Schallerbach besiegen konnten. Was die Punkteausbeute betrifft, sieht es jetzt gut aus. Ein Pauschallob an die Mannschaft!“

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Es war eine super Leistung meiner Mannschaft. Es kann passieren, dass man auch einmal verliert. Das ist angesichts dieser Leistung kein Problem für mich.“

Die Besten: Wolfgang Klapf (IV, SPG Weißkirchen/Allhaming), Jonas Peterwagner (IV, SPG Weißkirchen/Allhaming), Stefan Spielbichler (ST, SPG Weißkirchen/Allhaming)



