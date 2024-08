SU Bad Leonfelden gelingt Derby-Revanche gegen SU St. Martin/M. und ist neuer Tabellenführer

Details Samstag, 24. August 2024 09:38

Zweites Derby innerhalb weniger Tage! Am vergangenen Dienstag hatte sich die SU Strasser Steine St. Martin/M. hauchdünn im Elfmeterschießen gegen die SU Vortuna Bad Leonfelden durchgesetzt und steht somit im Viertelfinale des Landescups. Gestern hatte die Hinterkörner-Truppe in der LT1 OÖ-Liga die Gelegenheit zur Revanche – und nutzte diese. Schlussendlich setzte man sich mit 3:2 im Nachbarschaftsduell durch und holte den dritten Sieg im vierten Spiel. Als einzige noch ungeschlagene Mannschaft ist man außerdem neuer Spitzenreiter.

Gastgeber drehen Partie noch in Hälfte eins

Vor rund 500 Zuschauern erwischte die SU St. Martin/M. einen perfekten Start in dieses Match. Bereits in der 6. Minute stellte Fabian Lohr auf 0:1. Der Sommerneuzugang war nach einem ruhenden Ball mit dem Kopf zur Stelle. Eine adäquate Reaktion der Heimischen ließ aber nicht lange auf sich warten: Der Frust, der sich nach dem knappen und unglücklichen Cup-Aus unter der Woche angestaut hatte, entlud sich in Form eines Doppelschlags in den Minuten 33 und 42. Nach jeweils schönen Kombinationen, mit denen man den Defensivverbund des Kontrahenten geschickt aushebelte, schoss beide Male David Radouch, Bad Leonfeldens torgefährlichster Akteur seit nunmehr einer Dekade, gekonnt ein.

Luksch-Elf gelingt nur noch Anschlusstreffer

Nur zehn Minuten nach Wiederbeginn schockte die SU Bad Leonfelden den Gegner erneut: Fabian Hennerbichler, der erst im Sommertransferfenster zur Truppe gestoßen war, schoss sein erstes Tor für seinen neuen Verein – 3:1. Der Offensivakteur war mit einem präzisen Pass in die Tiefe gekonnt in Szene gesetzt worden und schloss daraufhin aus kurzer Distanz ab. In der Folge entwickelte sich ein temporeiches Match, in welchem beide Offensivfraktionen durchaus weitere Duftmarken setzen konnten. Die SU Bad Leonfelden war sichtlich um Kontrolle bemüht, musste in der Schlussphase aber noch einen Treffer schlucken: St. Martins Sommerneuzugang Miroslav Tomek gelang in Minute 82 noch das 3:2. Für mehr reichte es aber nicht mehr aus Sicht der Gäste, die somit die erste Niederlage der aktuellen Saison einstecken mussten, während der Kontrahent aus Bad Leonfelden nun von der Tabellenspitze lacht und den vierten Matchtag auch als Leader abschließen wird.

Stimme zum Spiel:

Dominik Mach (sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Wir genießen das jetzt. Wir haben gegen eine gute Mannschaft gewonnen. Dass wir jetzt schon so viele Punkte haben, ist sehr erfreulich. Wir können das aber einordnen und sehen uns im Tabellenmittelfeld. Es ist aber eine coole Situation, Tabellenführer in der OÖ-Liga zu sein.“

Die Besten: David Radouch (ZOMF, SU Bad Leonfelden), Klaus Kapl (ST, SU Bad Leonfelden), Fabian Hennerbichler (ST, SU Bad Leonfelden)

