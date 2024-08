Union Perg entführt Punkt aus Friedburg

In einem packenden Duell trennten sich die SPG Friedburg/Pöndorf und DSG Union Perg mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten engagierte Leistungen in der LT1 OÖ Liga. Während die Friedburger in der ersten Halbzeit dominierten, kamen die Perger im zweiten Durchgang zurück und erzielten den Ausgleich. Letztendlich konnten sich beide Mannschaften über je einen Punkt freuen.

Jigalov bringt Hausherren in Front

Das Spiel begann in der Café & Co Arena bei über 30 Grad. Die erste nennenswerte Chance hatten die Gastgeber, als Hasanovic in der zweiten Minute nach einer Ecke knapp am Tor vorbeischoss. Kurz darauf parierte Friedburgs Torhüter Dramac eine Flanke von Perg im Nachfassen.

Die Friedburger zeigten sich in der Anfangsphase konzentriert und drängten auf die Führung. Jigalov traf in der 13. Minute nur den Pfosten, nachdem er den Perger Keeper gekonnt ausgespielt hatte. In der 17. Minute vergab Haris Harba eine weitere Top-Chance für die Heimelf nach einem Stanglpass von Jigalov.

In der 23. Minute gab es Aufregung im Friedburger Strafraum, als ein Elfmeter gefordert wurde. Schiedsrichter Platzer ließ jedoch weiterspielen. Im Anschluss verfehlte ein strammer Schuss von Saffertmüller nur knapp das Tor. Die Partie blieb intensiv, und in der 29. Minute vergab Aygün allein vor Friedburgs Torhüter Dramac eine große Möglichkeit für die Perger.

Der Bann wurde schließlich in der 37. Minute gebrochen. Leonard Jigalov erzielte nach einer schönen Aktion das verdiente 1:0 für die Friedburger, als er den Ball flach ins rechte Eck schob. Kurz vor der Halbzeit segelte Pergs Riedl knapp an einem aussichtsreichen Kopfball vorbei, sodass es mit einer 1:0-Führung für die Heimelf in die Pause ging.

Steinbauer gleicht aus

Die zweite Halbzeit startete hitzebedingt etwas gemächlicher. Beide Teams hatten mit den hohen Temperaturen zu kämpfen, was sich auf das Spielniveau auswirkte. In der 54. Minute war die Hitze besonders spürbar, und Chancen blieben vorerst Mangelware.

Ein Treffer von Perg in der 56. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung von Daniel Steinbauer nicht gegeben. Hasanovic versuchte es in der 58. Minute mit einem Gewaltschuss nach einem kurz abgespielten Freistoß, verfehlte aber das Ziel deutlich.

Die Perger kamen schließlich in der 63. Minute zum Ausgleich. Nach einer unübersichtlichen Situation stocherte Daniel Steinbauer den Ball über die Linie und stellte auf 1:1. Die Friedburger versuchten daraufhin, das Spiel wieder an sich zu reißen und erhöhten den Druck.

In der 73. Minute war das Spielniveau immer noch überschaubar, und die Friedburger suchten nach neuen Impulsen, um das Spiel zu entscheiden. Eine Kopfballchance von Lehner in der 87. Minute nach einem Corner ging knapp über die Latte, und die Friedburger schnürten die Gäste in den letzten Minuten förmlich ein.

Trotz aller Bemühungen gelang es keiner der beiden Mannschaften, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Partie endete nach 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter The Voice (3120 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter The Voice mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.