„Das war eine unserer besten Leistungen!“ – Die Statements beider Trainer nach dem 4:0-Heimerfolg der Union Dietach gegen den UFC Ostermiething

Details Sonntag, 25. August 2024 11:42

Zwei Mannschaften, welche in der ersten Phase der LT1 OÖ-Liga bereits für richtig Bewegung auf dem Punktekonto gesorgt hatten, trafen gestern auf dem Kunstrasen der Union PROCON Dietach aufeinander: Die Ruttensteiner-Elf empfing den UFC Stampfl-Bau Ostermiething. Schlussendlich setzten sich die Heimischen deutlich mit 4:0 durch, rückten im Klassement um zwei Ränge nach vor und sind nun erster Verfolger des Leaders aus Bad Leonfelden (Spielbericht). Für die Treffer sorgten Denis Berisha (9., 66.), Simon Heiml (51.) und der eingewechselte Michael Dietl (81.). Für die Braunauer war es indes die zweite Saisonpleite. Ligaportal.at bat beide Trainer um ein Statement.

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Wir waren ab der ersten Minute besser. In der 3. Minute hatten wir schon eine Top-Chance durch Simon Heiml. Ich kann mich an keine Aktion erinnern, in der der Gegner gefährlich wurde. Wir hatten viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Es war bis zum Schluss ein souveräner Auftritt meiner Mannschaft. Das war eine unserer besten Leistungen. Wir waren voll fokussiert und wollten unbedingt gewinnen. Das hat man der Mannschaft von Anfang an angemerkt. Jetzt geht es auswärts gegen Rohrbach. Wir kennen sie noch von der Landesliga. Wir wissen, dass wir da kämpfen und Mentalität zeigen müssen. Das Ziel ist, dass wir auch aus diesem Spiel drei Punkte mitnehmen. Wir wollen in dieser Saison in die Top-5 und haben auch die Qualität dafür.“

Christoph Mühllechner (Trainer UFC Ostermiething):

„Über 90 Minuten war Dietach die bessere Mannschaft. Die ersten drei Tore sind aus kapitalen Eigenfehlern resultiert – ein Stellungsfehler und zwei Abspielfehler. Das Ergebnis geht auch von der Höhe her in Ordnung. Dietach hätte sogar noch ein Tor mehr schießen können.“

Union Dietach – UFC Ostermiething: 4:0

Der Beste: Benedikt Machreich (IV, Union Dietach)

Hier geht es zum Spielbericht!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.