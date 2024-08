„Es ist ein gerechtes Remis. Wir hätten uns aber mehr erhofft!“ – Die Statements beider Trainer nach dem 1:1 zwischen SPG Friedburg/Pöndorf und DSG Union Perg

Details Sonntag, 25. August 2024 12:06

Als Favorit ging die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf ins gestrige Heimspiel der LT1 OÖ-Liga gegen die DSG Union HABAU Perg. Schlussendlich kam man aber nicht über ein 1:1 hinaus (Spielbericht). Nachdem man durch Leonard Jigalov in der 37. Minute in Führung gegangen war, kassierte man nach einer Stunde noch den Ausgleich durch Daniel Steinbauer. Während die Perger somit bei fünf Punkten halten, sind die Friedburger Tabellenvierter mit sieben Zählern. Ligaportal.at bat die Trainer beider Teams um ein Statement.

Ernst Öbster (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„In der ersten Hälfte waren wir die aktivere, bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war Perg besser. Am Ende des Tages ist das Remis gerecht. Aufgrund der zweiten Hälfte hat sich Perg sicher den Punkt verdient. Es war irgendwie ein Spiel, das zu den Temperaturen passte. Es hatte etwas von einem Sommerkick. Perg hat sich tief hinten reingestellt und uns in der ersten Halbzeit das Spiel überlassen. Sie waren da immer wieder gefährlich durch Konter. Sie verteidigen sehr gut und machen es kompakt und eng. Da ist es dann schwer durchzukommen. Wir hatten aber trotzdem in der ersten Hälfte zwei bis drei sehr gute Chancen. Da müssen wir vielleicht schon in Führung gehen. Am Ende ist leider nur ein Tor gelungen. Auch Perg hat in der ersten Halbzeit den einen oder anderen Sitzer ausgelassen. Es ist ein gerechtes Remis. Wir hätten uns aber gerade zuhause mehr erhofft.“

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„In der ersten Halbzeit war Friedburg unglaublich stark. Sie sind ein hohes Tempo gegangen und haben uns in der ersten halben Stunde an die Wand gespielt. Sie hatten da gute Möglichkeiten, wurden aber nicht so wirklich zwingend. Auch wir hatten zwei dicke Chancen. Friedburg hat dann aber verdient das 1:0 gemacht. Nach dem Seitenwechsel haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Friedburg war dann körperlich nicht mehr so da – wohl aufgrund des Cup-Spiels unter der Woche und der Temperaturen. Wir haben dann noch das 1:1 gemacht. Ich denke, dass für beide Seiten das Remis okay ist. Mit einem Punkt in Friedburg können wir sehr gut leben. Jetzt geht es auswärts gegen Micheldorf. Das wird sicher wieder eine Challenge. Es liegt uns aber grundsätzlich dort. Das Ziel ist auf jeden Fall, dass wir punkten.“

SPG Friedburg/Pöndorf – DSG Union Perg: 1:1

Der Beste: Cem Aygün (ST, DSG Union Perg)

