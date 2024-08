„Die Erleichterung ist jetzt groß!“ – Die Statements beider Trainer zum 3:2-Erfolg des SV Grün-Weiß Micheldorf gegen die DSG Union Perg

Details Freitag, 30. August 2024 21:10

Durch die jüngsten vier Pleiten in Folge war der Druck im Lager des SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf schon gehörig angewachsen vor dem heutigen Heimmatch der LT1 OÖ-Liga gegen die DSG Union HABAU Perg. Schlussendlich siegte man aber mit 3:2 und stoppte auf spektakuläre Art und Weise den sportlichen Tiefflug der vergangenen Wochen. Es war ein Befreiungsschlag, durch welchen der Ligadino – zumindest vorübergehend – das absolute Tabellenende verlässt. Für die Perger verlief der Abend im Kremstal indes maximal bitter. Nach drei ungeschlagenen Partien am Stück setzte es gegen den schwächer klassierten Kontrahenten die zweite Saisonpleite. Ligaportal.at bat nach Abpfiff die Trainer beider Teams um ein Statement.

Falko Feichtl (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Es war ein ganz klarer Sieg des Willens. Wir hatten auch heute wieder ganz bittere Rückschläge mit den Gegentoren. Wir sind aber über den Willen zurückgekommen. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Die Erleichterung ist jetzt groß. Ich habe aber schon noch im Hinterkopf, wie die ersten vier Runden gelaufen sind. Wir waren da in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft. Ich will nicht sagen, dass wir diese Partien alle gewinnen hätten müssen. Zumindest hätten wir aber viele Punkte mitnehmen müssen. Jetzt müssen wir weiterarbeiten an den Dingen, die noch nicht so optimal funktionieren.“

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Wir sind grundsätzlich gut ins Spiel gekommen. Durch einen Elfmeter gehen wir auch mit 1:0 in Führung. Wir haben das solide gemacht. Kurz darauf haben wir aber das 1:1 bekommen – wohl aus Abseitsposition. Wir sind aber noch vor dem Pausenpfiff wieder in Führung gegangen. Das Spiel war von beiden Seiten überschaubar. Trotzdem haben wir es gut kontrolliert bis zur 70. Minute. Aus einem Standard haben wir dann aber das 2:2 kassiert. Mit einem super Schuss aus großer Distanz, der genau im Kreuzeck war, hat Micheldorf dann noch auf 3:2 gestellt. Für uns ist das extrem bitter. Wenn man auswärts zwei Mal führt, sollte es auf jeden Fall mindestens für einen Punkt reichen. Das haben wir nicht geschafft. Im Derby nächste Woche gegen St. Martin wollen wir unbedingt wieder punkten. Auf eigener Anlage müssen wir schauen, dass wir unsere Heimstärke wieder finden.“

SV Grün-Weiß Micheldorf – DSG Union Perg: 3:2

Die Besten: Thomas Helmberger (ST, SV Grün-Weiß Micheldorf), Mario Biljesko (IV, SV Grün-Weiß Micheldorf)

Fotocredit: Helmut Dietmaier

