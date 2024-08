„Der Gegner war über 90 Minuten die cleverere Mannschaft!“ – Die Statements beider Trainer zum 2:0-Sieg des UFC Ostermiething gegen den SV Gmundner Milch

Details Freitag, 30. August 2024 22:02

Nach dem ersten vollen Erfolg seit dem Aufstieg in die LT1 OÖ-Liga reiste der SV Gmundner Milch heute mit mächtig Selbstvertrauen zum UFC Stampfl-Bau Ostermiething. Schlussendlich wurde den Gästen aber auf unsanfte Art und Weise der Stecker gezogen. Man verlor mit 0:2 gegen ein Team, das die perfekte Antwort auf zuletzt zwei Pleiten in Folge lieferte (Spielbericht). Ligaportal.at bat nach Abpfiff beide Trainer um ein Statement.

Christoph Mühllechner (Trainer UFC Ostermiething):

„Bis auf die ersten zehn Minuten haben wir heute richtig gut verteidigt. Gmunden hatte die einzig gute Chance auch in dieser Phase. Da hat unser Torwart gut gehalten. Wir sind dann besser ins Spiel gekommen und haben erste Halbchancen vorgefunden. Dann haben wir richtig Druck erzeugt. Das 1:0 kurz vor dem Pausenpfiff war Gold wert. Das hat uns gut getan. Am Anfang hat man vielleicht die zwei Niederlagen der vergangenen Wochen noch etwas gemerkt. In der zweiten Hälfte hätte der Sieg auch höher ausfallen können. Wir hatten neben dem zweiten Treffer noch Top-Chancen. Gmunden hatte keine richtige Gelegenheit mehr. Nächste Woche geht es gegen Bad Leonfelden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir da gegen den Tabellenführer spielen. Sie machen es gut und haben einen Lauf, wie wir ihn vor einem Jahr hatten. Wir fahren aber nicht drei Stunden nach Bad Leonfelden, um uns den Ort anzusehen. Wenn wir unsere Leistung bringen, werden wir auch etwas mitnehmen.“

Markus Waldl (Trainer SV Gmundner Milch):

„Wir sind eigentlich super ins Spiel gekommen. Man hat gemerkt, dass der Gegner nach den zwei Niederlagen etwas verunsichert war. Wir waren sehr griffig und hatten eine super Chance. Dann wurde Ostermiething griffiger. Sie sind speziell über Standards ins Spiel gekommen. Da hat es jedes Mal gebrannt. Ab der 30. Minute hatte der Gegner ein Übergewicht. Das 0:1 haben wir mit dem Pausenpfiff kassiert, was sehr bitter ist. Wir haben uns für die zweite Hälfte viel vorgenommen. Wir waren aber nicht zwingend. Die Partie ist dann etwas dahingeplätschert. Beim 0:2 waren wir unroutiniert. Es war ein Konter und man weiß, dass Ostermiething das perfekt macht. Der Gegner hat es dann trocken heruntergespielt. Sie haben verdient gewonnen, weil sie über 90 Minuten die cleverere Mannschaft waren und die besseren Chancen hatten. Das müssen wir akzeptieren.“

UFC Ostermiething – SV Gmundner Milch: 2:0

Die Besten: Patrick Peric (IV, UFC Ostermiething), Florian Fuchs (TW, UFC Ostermiething), Benjamin Taferner (ZMF, UFC Ostermiething)

Hier geht es zum Spielbericht!

