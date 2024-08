Auswärtssieg im Top-Spiel: Union Mondsee ringt SV sedda Bad Schallerbach nieder

Details Samstag, 31. August 2024 10:12

In der Vorwoche hatte der SV sedda Bad Schallerbach die Tabellenführung in der LT1 OÖ-Liga an die SU Bad Leonfelden verloren. Die Zielsetzung vor dem gestrigen Heimmatch gegen die Union Raiffeisen Mondsee war daher klar: Mit einem vollen Erfolg wollte man wieder richtig Druck auf die Spitzenposition erzeugen. Dieses Vorhaben scheiterte aber krachend. Stattdessen realisierte die Plasser-Elf einen 2:1-Auswärtserfolg und rückte im Zwischenranking bis auf einen Zähler an den direkten Konkurrenten heran.

Nußbaumer-Doppelschlag bringt Gäste auf Siegerstraße

Vor rund 350 Zuschauern entwickelte sich vom Start weg ein intensives, temporeiches Spiel, in welchem beide Offensivfraktionen schon nach kurzer Zeit erste Duftmarken setzen konnten. Während der SV sedda Bad Schallerbach durch Alexander Fröschl (15.) und Daniel Gremsl (20.) aussichtsreiche Gelegenheiten vorfanden, klopfte auch die Truppe aus Mondsee durch Christian Brandl und Maximilian Grössinger gehörig an. Das erste Mal richtig zwingend wurde dann der Gast in Minute 25, als Mondsee-Stürmer Simon Nußbaumer mit einer sehenswerten Einzelaktion gleich mehrere Defensivakteure des Kontrahenten stehen ließ, sich den nötigen Platz verschaffte und gekonnt einschoss. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Heimischen in jener Szene nicht routiniert genug verhalten hatten und schon lange vor dem Eindringen Nußbaumers in die gefährliche Zone das taktische Foul ziehen hätten müssen. In Minute 41 fand die Renner-Elf dann die dicke Chance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich vor: Sommerneuzugang Manuel Schmidl ließ sie aber ungenützt verstreichen. Stattdessen kam es noch vor dem Pausenpfiff knüppeldick für den SV sedda Bad Schallerbach. Nach einem Eckball gelangte das Leder über Umwege zu Nußbaumer, welcher das Leder dank toller Schusstechnik aus spitzem Winkel im langen Eck versenkte – 0:2 (45.).

Gastgeber gelingt nur noch Anschlusstreffer

In der Halbzeitpause nahm Bad Schallerbachs Trainer Erich Renner taktische Adaptierungen vor und brachte gleich drei neue Akteure, was sich – wie sich zeitnah zeigte – positiv auf den Auftritt des Gastgebers auswirkte. Man kam nun etwas auf und beschäftigte die Defensive der Union Mondsee immer wieder mit zielstrebig vorgetragenen Angriffen. In der 80. Minute belohnte man sich hierfür. Nach einem Freistoß von Kapitän Dominik Stadlbauer aus dem Halbfeld traf Bayram Gas aus dem Getümmel zum 1:2. Plötzlich war wieder richtig Feuer drin in einer Partie, die lange Zeit in gewisser Art und Weise entschieden schien. Die sedda-Elf entwickelte in der Schlussphase noch einmal einen gehörigen Druck, konnte die im Verbund gut verteidigende Defensive des Kontrahenten aber kein zweites Mal überwinden.

Stimmen zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„In der ersten Halbzeit haben wir es verabsäumt, in Führung zu gehen. Wenn uns das gelungen wäre, wäre es mit Sicherheit anders ausgegangen. Wir haben die Chancen nicht genutzt – Mondsee schon. Daher sind sie der verdiente Sieger.“

Thomas Plasser (Trainer Union Mondsee):

„Es war ein Spiel auf einem guten Niveau. Wir haben trotz vieler Ausfälle alles reingehauen. Es war ein knapper, aber verdienter Sieg.“

Die Besten: Simon Nußbaumer (ST, Union Mondsee), Tobias Reischl (ZMF, Union Mondsee)

