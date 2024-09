Hattrick! Haris Harba versenkt SU St. Martin/M. praktisch im Alleingang und beschert SPG Friedburg/Pöndorf drei Punkte

Details Samstag, 31. August 2024 22:15

Einen ersten richtigen Dämpfer in dieser Spielzeit der LT1 OÖ-Liga setzte es am vergangenen Wochenende für die SU STRASSER Steiner St. Martin/M., als die Mühlviertler gegen das Team der Stunde aus Bad Leonfelden den Kürzeren zogen. Die prompte Chance auf Wiedergutmachung bot sich sogleich am heutigen Samstag - die Luksch-Elf empfing auf eigener Anlage die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf. Gegen die Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet war man letztlich allerdings chancenlos, es setzte eine deftige 1:4-Pleite.

Klare Verhältnisse bereits zur Pause

Dabei durchlebten die Hausherren einen denkbar ungünstigen Start in diese Begegnung, sah man sich doch nach nicht einmal vier Minuten bereits mit einem Rückstand konfrontiert. Haris Harba versenkte das Spielgerät nach mustergültiger Vorarbeit von Simon Sommer humorlos in den Maschen und brachte seine Truppe damit prompt in Front. Jener Treffer verschaffte den Gästen umgehend weiteren Auftrieb. Man verstand es, durch zügige Ballstafetten den Gegner immer wieder in Bewegung zu bringen und die sich dahingehend ergebenden Räume gezielt zu bespielen. Nach einem Corner stellte Emrah Krizevac in Minute 20 angesichts der Spielanteile folgerichtig auf 2:0 und sorgte dadurch dementsprechend früh für mehr oder weniger klare Verhältnisse. Spätestens nach einer guten halben Stunde konnte man dann bereits von einer Art Vorentscheidung sprechen: Haris Harba schraubte das Ergebnis mit seinem zweiten Treffer weiter in die Höhe.

Aufbäumen der Heimischen bleibt aus

Auch in Durchgang zwei dauerte es keine fünf Minuten, bis die Gäste aus Friedburg ein weiteres Mal an diesem Nachmittag erbarmungslos zuschlugen: Nach einem regelwidrigen Vergehen im Strafraum versenkte der heute enorm auffällige Haris Harba den darauffolgenden Elfmeter eiskalt – 4:0. Es war ein Zwischenstand, welchen man in dieser Form im Vorhinein dieser Begegnung wohl nicht erwartet hätte. Allerdings, so ehrlich muss man sein, ging dieser so völlig in Ordnung. Die Hausherren schafften es nämlich spätestens nach dem zweiten Gegentreffer nicht mehr, dem Kontrahenten konkrete Gegenwehr zu leisten und dementsprechend für eine offenes Spiel zu sorgen. Daran sollte auch der Ehrentreffer in der Nachspielzeit durch Marek Kalousek selbstredend nichts mehr ändern – es blieb beim doch deutlichen Auswärtserfolg der SPG Friedburg/Pöndorf.

Stimme zum Spiel

Andreas Luksch (Trainer SU St. Martin/M.):

“Wir haben nach dem 2:0 aufgehört, Gegenwehr zu leisten und haben das Spiel aufgegeben. Friedburg ist dann auch eine abgeklärte und sehr gute Mannschaft, die unsere Fehler eiskalt ausgenutzt hat. Wir hatten heute eine sehr junge Mannschaft, was aber keine Ausrede sein soll. Es war alles in allem ein enttäuschender Auftritt.“

Der Beste: Haris Harba (ST, SPG Friedburg/Pöndorf)

