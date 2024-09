Union Dietach bestätigt starke Form: 2:0-Auswärtserfolg gegen UFC Rohrbach-Berg

Details Samstag, 31. August 2024 22:41

Der UFC Hama Trucks Rohrbach-Berg feierte zuletzt den Premierensieg nach dem Aufstieg in die LT1 OÖ-Liga und bewies damit endgültig, dass man in der neuen sportlichen Umgebung konkurrenzfähig ist. Nun erwartete die Mühlviertler mit der Union PROCON Dietach ein richtiger Härtetest – die Ruttensteiner-Truppe stellt bis dato die stärkste Offensive des Klassements. Eben diese bekamen auch die Eisschiel-Schützlinge knallhart zu spüren: Man unterlag dem Favoriten letztlich mit 0:2, zeigte dabei aber phasenweise eine ansprechende Leistung.

Dietacher Übergewicht - Tore bleiben bis zur Pause aus

Die besseren Spielanteile in der Anfangsphase verbuchten die Gäste aus Dietach, die mit einer aus den letzten Wochen selbstredend enorm großen Brust in diese Begegnung starteten und dahingehend ihr Heil umgehend in der Offensive suchten. Mit einer enormen Geradlinigkeit und Entschlossenheit stellte die Ruttensteiner-Truppe den Kontrahenten immer wieder vor defensive Probleme. Jene wusste der Aufsteiger vorerst aber weitestgehend souverän zu lösen: Man agierte taktisch enorm diszipliniert, schloss die Räume akribisch und gewährte dadurch der gegnerischen Abteilung Attacke nur denkbar wenig Zeit in der Entscheidungsfindung. Auf diese Weise arbeiteten sich die Hausherren Schritt für Schritt hinein in die Begegnung und konnten diese folgerichtig bis zur Pause immer offener gestalten. Schließlich ging es torlos in die Kabinen.

Berisha-Doppelpack sichert Gästen nächsten "Dreier"

Nach dem Seitenwechsel übernahmen dann die Gäste wieder das Ruder und erhöhten prompt die Schlagzahl und damit auch die Gefahr im gegnerischen letzten Drittel. Schließlich benötigte man allerdings eine Standardsituation, um erstmals an diesem Abend für Bewegung auf der Anzeigetafel zu sorgen: Denis Berisha verwandelte dabei einen Freistoß mit all seiner Finesse direkt – die Dietacher damit fortan mit einem Tor in Front. Doch auch nach jenem Treffer gaben sich die Hausherren keineswegs geschlagen, ließen Herz und Leidenschaft auf dem Rasen und belohnten sich nach rund 80 Minuten beinahe mit dem Ausgleich, die Querlatte stand dem heimischen Jubel allerdings noch im Weg. Besser, weil schlichtweg effizienter machte es dann kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit dann wieder Denis Berisha, der vom Kreidepunkt eiskalt blieb und dadurch den Auswärtssieg der Union Dietach endgültig unter Dach und Fach brachte.

Stimme zum Spiel

Franz Hofer (Sportlicher Leiter UFC Rohrbach-Berg):

„Der Sieg von Dietach geht so sicher in Ordnung. Sie hatten nach den letzten Spielen natürlich ein enormes Selbstvertrauen und sind auch so aufgetreten. Wir haben aber stark dagegengehalten und hätten mit einem etwas glücklicheren Verlauf eventuell auch einen Punkt holen können. Von solchen Partien nehmen wir aber einiges für die Zukunft mit, da war viel Positives dabei.“

Der Beste: Denis Berisha (ST, Union Dietach)

